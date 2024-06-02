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В России разработали полностью беспилотный трактор без кабины: что за зверь?

Серийный выпуск беспилотного трактора от Cognitive Pilot наладят в 2025 году

Российская компания Cognitive Pilot совершила значительный прорыв в сельскохозяйственных технологиях, представив полностью беспилотный мини-трактор без кабины.

Этот инновационный аппарат способен выполнять широкий спектр сельскохозяйственных операций, включая посев, культивацию, боронование, вспашку, опрыскивание и многие другие, заменяя собой традиционные тракторы с оператором.

Умный робот-трактор от Cognitive Pilot
Умный робот-трактор от Cognitive Pilot
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Беспилотный мини-трактор оснащен передовыми технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют ему безопасно передвигаться и выполнять сельскохозяйственные задачи с высокой точностью. Аппарат оборудован датчиками, которые распознают и избегают препятствий, гарантируя безопасную работу даже в сложных полевых условиях.

Кроме того, трактор может собирать и обрабатывать данные о состоянии растений и почвы. Это дает фермерам ценную информацию, которая позволяет им оптимизировать сельскохозяйственные процессы, повышать урожайность и экономить ресурсы.

Умный робот-трактор от Cognitive Pilot
Умный робот-трактор от Cognitive Pilot

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В отличие от традиционных тракторов, беспилотный мини-трактор отличается повышенной надежностью благодаря отсутствию поворотных узлов, оптимизированной подвеске и отсутствию необходимости в коробке передач. Это значительно снижает количество поломок и эксплуатационных расходов, позволяя фермерам использовать трактор более продолжительное время без простоев.

Мощность роботрактора составляет 30 лошадиных сил, а масса 970 кг. Он может работать на скорости от 5 до 20 км в час.

Трактор полностью разработан и производится на заводе Cognitive Pilot в Томске. Массовое производство беспилотных мини-тракторов планируется начать в 2025 году, что позволит фермерам по всей России воспользоваться преимуществами этой инновационной системы.

Источник: Cognitive Pilot

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За РулемЛежнин Роман
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Фото:Cognitive Pilot
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