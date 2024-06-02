#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Touareg II
2 июня
Стойкий кузов, крепкая подвеска, богатое оснащение – надежный кроссовер за 2 млн рублей
Эксперт «За рулем» советует рассмотреть...
Jawa 350
2 июня
Ява – как в детстве, но новая и современная! (видео)
Блогер показал на видео всю современную линейку...
Интерьер Volvo XC60
2 июня
Приятный кроссовер с хорошими материалами и тяговитым надежным «дизелем» до 2 млн рублей
Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах...

Toyota Crown Kluger: как Highlander, но больше, лучше, да еще и дешевле

В Китае состоялась премьера нового Toyota Crown Kluger 2024

Производимый совместным предприятием FAW Toyota, Crown Kluger является двойником популярного Toyota Highlander. Однако новый кроссовер выгодно отличается от своего предшественника улучшенным оснащением и привлекательной ценой, на 7 тысяч долларов ниже Highlander.

Toyota Crown Kluger 2024
Toyota Crown Kluger 2024

Toyota Crown Kluger 2024 получил ряд технологических обновлений, которые повышают комфорт и безопасность вождения. В его салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, составляющих цифровую приборную панель и медиасистему. Высокопроизводительная SoC Qualcomm Snapdragon 8155 обеспечивает плавную работу и быстрый отклик интерфейса.

Toyota Crown Kluger 2024
Toyota Crown Kluger 2024
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

Материалы отделки салона также были переработаны и ощущаются намного приятнее. Просторный и практичный салон предлагает удобные сиденья и множество функций для повышения комфорта пассажиров.

Crown Kluger 2024 доступен с двумя вариантами силовых агрегатов. Базовая модель оснащается 2,0-литровым турбонаддувным двигателем мощностью 248 л. с. Он соединен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передает мощность на все четыре колеса.

Интерьер Toyota Crown Kluger 2024
Интерьер Toyota Crown Kluger 2024

Альтернативой служит гибридная система на базе 2,5-литрового двигателя. Она развивает мощность 182 л. с. и может быть как переднеприводной, так и полноприводной.

Новый Crown Kluger оснащен внушительным набором систем помощи водителю Toyota Pilot. Этот комплекс включает в себя 18 функций, повышающих безопасность и снижающих нагрузку на водителя.

Интерьер Toyota Crown Kluger 2024
Интерьер Toyota Crown Kluger 2024

По габаритам Crown Kluger превосходит Highlander на 50 мм в длину. Его размеры составляют 5015 х 1930 х 1750 мм, а колесная база – 2850 мм.

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
02.06.2024
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0