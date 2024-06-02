Toyota Crown Kluger: как Highlander, но больше, лучше, да еще и дешевле

В Китае состоялась премьера нового Toyota Crown Kluger 2024

Производимый совместным предприятием FAW Toyota, Crown Kluger является двойником популярного Toyota Highlander. Однако новый кроссовер выгодно отличается от своего предшественника улучшенным оснащением и привлекательной ценой, на 7 тысяч долларов ниже Highlander.

Toyota Crown Kluger 2024

Toyota Crown Kluger 2024 получил ряд технологических обновлений, которые повышают комфорт и безопасность вождения. В его салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, составляющих цифровую приборную панель и медиасистему. Высокопроизводительная SoC Qualcomm Snapdragon 8155 обеспечивает плавную работу и быстрый отклик интерфейса.

Toyota Crown Kluger 2024

Материалы отделки салона также были переработаны и ощущаются намного приятнее. Просторный и практичный салон предлагает удобные сиденья и множество функций для повышения комфорта пассажиров.

Crown Kluger 2024 доступен с двумя вариантами силовых агрегатов. Базовая модель оснащается 2,0-литровым турбонаддувным двигателем мощностью 248 л. с. Он соединен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передает мощность на все четыре колеса.

Интерьер Toyota Crown Kluger 2024

Альтернативой служит гибридная система на базе 2,5-литрового двигателя. Она развивает мощность 182 л. с. и может быть как переднеприводной, так и полноприводной.

Новый Crown Kluger оснащен внушительным набором систем помощи водителю Toyota Pilot. Этот комплекс включает в себя 18 функций, повышающих безопасность и снижающих нагрузку на водителя.

Интерьер Toyota Crown Kluger 2024

По габаритам Crown Kluger превосходит Highlander на 50 мм в длину. Его размеры составляют 5015 х 1930 х 1750 мм, а колесная база – 2850 мм.

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Источник: Autohome