Названы автомобили, которые сильнее всего подешевели в России в конце весны

В мае 2024 года на российском рынке подешевели автомобили шести брендов

Май 2024 года запомнился российским автолюбителям заметными изменениями в ценовой политике ведущих автомобильных брендов. Некоторые марки решили порадовать покупателей скидками, а другие, наоборот, повысили цены на свои модели. Давайте разберемся, кто и на сколько изменил стоимость своих автомобилей.

Geely по-настоящему удивила покупателей, предложив скидку на свой новый кроссовер Monjaro в размере 300-500 тысяч рублей. Такое существенное снижение цены сделало модель значительно привлекательнее для широкого круга покупателей.

Evolute, российский бренд электромобилей, также порадовал снижением цен на свои кроссоверы. i-Joy, i-Sky и i-Jet стали доступнее на 189-565 тысяч рублей.

Dongfeng сделал скидку на пикап DF6, которая составила 150-300 тысяч рублей. Также подешевел семиместный кроссовер 580 2024 года выпуска, его цена снизилась на 70 тысяч рублей.

FAW Bestune T55 подешевел на 150 тысяч рублей за счет прямой скидки.

Livan также порадовал покупателей снижением цен на X6 Pro и S6 Pro. Скидка на эти модели составила 30 – 110 тысяч рублей.

Электрокар Voyah Free EV подешевел сразу на 1 280 000 рублей.

Однако есть и те, кто поднял стоимость на автомобили. Так, УАЗ поднял цены на 35-60 тысяч рублей. АвтоВАЗ повысил стоимость Lada Granta на 51,1-71,1 тысяч рублей.

Jetour, Tank и Changan также присоединились к числу тех, кто пересмотрел цены в сторону повышения.

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Источник: Автоновости дня