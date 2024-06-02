Его очень ждут в России: популярный бренд вывел на домашний рынок добротный кроссовер

В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера Haval H6

Китайский автопроизводитель Haval вывел на свой домашний рынок новую модель внедорожника H6, которая вскоре может появиться и на российских дорогах.

Новый H6 отличается от своего предшественника массивной решеткой радиатора с крупными пластинами, вертикальными светодиодными секциями дневных ходовых огней и модернизированными задними фонарями без соединяющей светящейся полосы. Длина автомобиля составляет 4703 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1730 мм. Колесная база – 2738 мм.

Haval H6

Салон H6 подвергся значительным изменениям. Автомобиль получил новый руль, переработанную переднюю панель и обновлённую центральную консоль.

Двигатели остались прежними: 177-сильный 1,5-литровый турбированный агрегат и турбомотор объемом 2,0 л мощностью 231 л. с. Для обеих модификаций актуальны роботизированные коробки передач. Покупателям предлагаются автомобили как с передним, так и с полным приводом.

Haval H6

Не исключено, что обновленный Haval H6 появится в продаже и в России. Точные сроки начала поставок и стоимость автомобиля пока не объявлены.

Интерьер Haval H6

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Источник: CarNewsChina