Эксперты объяснили, почему некоторые дорожные камеры отключат с 1 сентября

С 1 сентября в России заработают новые правила размещения камер видеофиксации

С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах общего пользования, а также передачи информации с них, утвержденных Правительством РФ.

Теперь видеокамеры фиксации правонарушений будут устанавливать на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутного транспорта, на аварийно-опасных участках дорог, на пересечении дорог, где в течение отчетного года произошло четыре и более дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом одного вида, или два ДТП одного вида, или четыре происшествия независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

Также камеры будут фиксировать участки на автоматических пунктах весового и габаритного контроля, в местах производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту дорог, а также других работ, требующих введения временных ограничения или прекращения движения, на пешеходных переходах, в местах, где запрещена стоянка или остановка.

Кроме того, на перекрестках и в местах, определяемых при осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения. Отмечается, что зона контроля комплексов фото- и видеофиксации будет начинаться не ранее через 150-300 метров от предупреждающего о камере знака. При въезде в населенный пункт – не менее 100 метров от знака, обозначающего начало этого пункта. Вся полученная информация будет передаваться в систему МВД в режиме онлайн, «без накопления, хранения и обработки».

По мнению директора Департамента безопасности дорожного движения и аналитики ГК «Урбантех» Александра Домбровского, есть большая вероятность, что порядка 70% комплексов фотовидеофиксации будут отключены, потому что документ содержит очень узкий перечень мест, в которых возможна установка таких комплексов.

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Источник: rg.ru