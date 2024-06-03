Только «колеса привинтили»: Сергей Громак о сборке китайских электрокаров в РФ

Вице-президент АВТОВАЗа Громак назвал фейком сборку китайских электрокаров в РФ

Вице-президент АВТОВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил о необходимости критерия локализации для доступа производителей электромобилей к госсубсидиям. Он отметил, что сейчас равный доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электрокар, полностью произведенный в РФ, и электромобиль, «на самом деле китайский, который в пакете сюда пришел, колеса привинтили». Громак заметил, что это фейк, к российскому производству никакого отношения не имеющий.

Ранее сообщалось, что Минпромторг пообещал уменьшить выдачу денег на электромобили производителям, которые не будут оснащать свою продукцию российскими запчастями.

АВТОВАЗ планирует запустить серийный выпуск электрического Lada Largus до конца лета. Запас хода авто будет до 390 км по циклу NEDC. Это китайский стандарт, который отличается от реальных данных в 1,4-1,5 раза. То есть, в действительности дальность хода автомобиля составит 260-280 км.

АВТОВАЗ представил первый прототип электрической версии Largus в конце 2022 года. Автомобиль будет доступен в двух версиях – пассажирский и коммерческий фургон.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Газета.Ru»