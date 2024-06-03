Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Три ведущих японских бренда уличили в фальсификации — рассказываем подробности
3 июня
Три ведущих японских бренда уличили в фальсификации — рассказываем подробности
В Японии получил продолжение скандал с подменой...
Интерьер Москвич 3
3 июня
Самый популярный и доступный кроссовер Москвич подорожал
В России кроссовер Москвич 3 2024 года выпуска...
Не только от укачивания: мы знаем, что должно быть в идеальной автоаптечке
3 июня
Не только от укачивания: мы знаем, что должно быть в идеальной автоаптечке
Эксперт Сапронова рассказала, чем дополнить...

Только «колеса привинтили»: Сергей Громак о сборке китайских электрокаров в РФ

Вице-президент АВТОВАЗа Громак назвал фейком сборку китайских электрокаров в РФ

Вице-президент АВТОВАЗа по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак заявил о необходимости критерия локализации для доступа производителей электромобилей к госсубсидиям. Он отметил, что сейчас равный доступ к государственному льготному кредитованию имеет и электрокар, полностью произведенный в РФ, и электромобиль, «на самом деле китайский, который в пакете сюда пришел, колеса привинтили». Громак заметил, что это фейк, к российскому производству никакого отношения не имеющий.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Ранее сообщалось, что Минпромторг пообещал уменьшить выдачу денег на электромобили производителям, которые не будут оснащать свою продукцию российскими запчастями.

Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

АВТОВАЗ планирует запустить серийный выпуск электрического Lada Largus до конца лета. Запас хода авто будет до 390 км по циклу NEDC. Это китайский стандарт, который отличается от реальных данных в 1,4-1,5 раза. То есть, в действительности дальность хода автомобиля составит 260-280 км.

АВТОВАЗ представил первый прототип электрической версии Largus в конце 2022 года. Автомобиль будет доступен в двух версиях – пассажирский и коммерческий фургон.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Газета.Ru»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
03.06.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0