Началось предсерийное производство автомобилей Lada Aura
На АВТОВАЗе началось предсерийное производство автомобилей Lada Aura, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас в Тольятти с конвейера сходят единичные экземпляры седанов для внутренних испытаний компании.
Серийное производство Lada Aura должно начаться в III квартале текущего года.
Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Под капотом Aura мотор объемом 1,8 л, работающий в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.
Предсерийные образцы Lada Aura продемонстрируют в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), где также пройдет презентация новой модели Lada Iskra.
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Источник: Autonews.ru