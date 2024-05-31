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Началось предсерийное производство автомобилей Lada Aura

АВТОВАЗ подтвердил старт предсерийного производства Lada Aura

На АВТОВАЗе началось предсерийное производство автомобилей Lada Aura, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас в Тольятти с конвейера сходят единичные экземпляры седанов для внутренних испытаний компании.

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Серийное производство Lada Aura должно начаться в III квартале текущего года.

Lada Aura
Lada Aura

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Модель построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Под капотом Aura мотор объемом 1,8 л, работающий в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров.

Предсерийные образцы Lada Aura продемонстрируют в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), где также пройдет презентация новой модели Lada Iskra.

Lada Aura
Lada Aura
Lada Aura
Lada Aura

Ранее «За рулем» сообщал, что седан Kia K3 продолжает дешеветь в России.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
31.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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