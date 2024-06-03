Возьми быка за рога: да, на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ будет и такая возможность!

Фестиваль ЗА РУЛЕМ ФЕСТ предложит гостям участие в родео на механическом быке

Совсем скоро, уже 23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится яркое автомобильное событие лета, которое мы рекомендуем посетить всей семьей! Зрелищные гонки, эксклюзивные тачки, тест-драйвы новинок, море призов и подарков! Вам даже выпадет уникальный шанс поучаствовать в родео на механическом быке!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Родео с механическим быком на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Что за механический бык? Это драйвовый аттракцион, представляющий собой огромную, пышущую яростью конструкцию, которая призвана привлечь отважных смельчаков, желающих испытать свои навыки верховой езды. Бык будет извиваться и брыкаться совсем как настоящий, а задачей наездника будет удержаться на нем как можно дольше.

Но не думайте, что этот бой будет столь же опасен, как и поединок с настоящим хищником. Безопасность аттракциона продумана и даже самый неуклюжий наездник не получит никаких эмоций кроме веселья и драйва.

Опробуйте этот интересный аттракцион, докажите свою смелость и ловкость. Бык будет ждать вас 23 июня на RDRC Racepark. Помимо захватывающих гонок и красивейших автомобилей ЗА РУЛЕМ ФЕСТ предложит множество других, не менее интересных и захватывающих развлечений. Будет здорово!

Приходите на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ! Будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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