Возьми быка за рога: да, на ЗА РУЛЕМ ФЕСТ будет и такая возможность!
Совсем скоро, уже 23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится яркое автомобильное событие лета, которое мы рекомендуем посетить всей семьей! Зрелищные гонки, эксклюзивные тачки, тест-драйвы новинок, море призов и подарков! Вам даже выпадет уникальный шанс поучаствовать в родео на механическом быке!
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Что за механический бык? Это драйвовый аттракцион, представляющий собой огромную, пышущую яростью конструкцию, которая призвана привлечь отважных смельчаков, желающих испытать свои навыки верховой езды. Бык будет извиваться и брыкаться совсем как настоящий, а задачей наездника будет удержаться на нем как можно дольше.
Но не думайте, что этот бой будет столь же опасен, как и поединок с настоящим хищником. Безопасность аттракциона продумана и даже самый неуклюжий наездник не получит никаких эмоций кроме веселья и драйва.
Опробуйте этот интересный аттракцион, докажите свою смелость и ловкость. Бык будет ждать вас 23 июня на RDRC Racepark. Помимо захватывающих гонок и красивейших автомобилей ЗА РУЛЕМ ФЕСТ предложит множество других, не менее интересных и захватывающих развлечений. Будет здорово!
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube