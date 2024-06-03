Таксисты сообщат правительству о своих проблемах

На конференции «Современное такси» обсудили вопросы таксомоторной отрасли

В Екатеринбурге завершилась XI конференция «Современное такси», которая проходила 30 и 31 мая 2024 года.

Среди поднятых там проблем – автострахование и локализация такси, обновление таксопарков и реализация нового закона, привязывающего таксистов к месту регистрации и т. д.

Одной из наиболее обсуждаемых тем на конференции стала проблема, связанная с законодательной нормой, позволяющей водителям такси работать только в регионе по месту регистрации. Такое требование сильно ограничивает деятельность перевозчиков. Участники конференции решили обратиться в госорганы с просьбой отменить указанную норму.

Ирина Зарипова, председатель Общественного Совета по развитию такси:

– Помимо проблемы с ограничением легализации самозанятых из-за места прописки, мы планируем обратиться в кабмин с письмом о проблеме обязательного страхования ОСГОП.

Сегодня введение ОСГОП будет несвоевременной мерой. Также есть сложности, что в рамках ОСГОП застрахован только пассажир, а водитель – нет.

Локализация и самозанятые

Серьезному обсуждению подвергся законопроект о локализации машин такси, который сейчас готовят ко второму чтению в Госдуме. Участники мероприятия в целом согласились с позицией Правительства России о том, что требования нужно упрощать, заменив балльную систему на страну производителя. То есть разрешить перевозчикам приобретать автомобили, произведенные в России и странах ЕАЭС.

На конференции обсудили вопросы взаимодействия водителей и курьеров с сервисами такси и онлайн-площадками. Эксперты отметили, что в настоящее время в России около 7 миллионов самозанятых, и к 2025 году это число может достигнуть 10 миллионов. Из-за отсутствия соответствующего законодательства бизнес сталкивается с проблемой переквалификации работы с платформами в трудовые отношения.

По результатам конференции участники направят несколько обращений в Правительство России. Одним из важных посылов является перенос сроков обязательного страхования ОСГОП до 2026 года. Необходимо также пересмотреть требование к самозанятым получать разрешение на деятельность такси по месту прописки.