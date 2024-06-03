Этот автомобиль теперь дешевле и экономичнее: новая версия маленького кроссовера
Линейку кроссовера Skoda Karoq чешского производителя расширили новой версией с двигателем TDI объемом 2,0 л мощностью 150 л. с., он сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Привод у новинки – передний.
Отмечается, что новая модель дополняет модель с аналогичным двигателем, у которой тоже полный привод 4×4 с электронным управлением. Цена нового автомобиля стартует от 36 700 евро (примерно 3,65 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).
Skoda Karoq обзавелась еще одним новшеством кроме двигателя, теперь кроссовер будет доступен покупателям в новом пастельно-сером цвете. Причем такой окрас кузова предлагают без дополнительной платы покупателям версий Executive и Style. Примечательно, что в комплектациях Selection, Executive, Style и Sportline доступно сочетание двигателя 2,0 TDI, автоматической коробки передач DSG и переднего привода.
Габариты Skoda Karoq: в длину почти 4,38 метра, высота 1,60 м и ширина примерно 1,84 м. У автомобиля высокий уровень комфорта для пассажиров, а багажник один из самых вместительных в своем классе – его минимальный объем составляет более 500 л.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: 32cars.ru
Отзывы о Skoda Karoq (5)
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.