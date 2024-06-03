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Этот автомобиль теперь дешевле и экономичнее: новая версия маленького кроссовера

Чешский автоконцерн Skoda представил новый кроссовер Karoq с двигателем 2.0 TDI

Линейку кроссовера Skoda Karoq чешского производителя расширили новой версией с двигателем TDI объемом 2,0 л мощностью 150 л. с., он сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Привод у новинки – передний.

Отмечается, что новая модель дополняет модель с аналогичным двигателем, у которой тоже полный привод 4×4 с электронным управлением. Цена нового автомобиля стартует от 36 700 евро (примерно 3,65 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Skoda Karoq
Skoda Karoq

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Российский рынок кроссоверов пополнился еще одним добротным экземпляром

Skoda Karoq обзавелась еще одним новшеством кроме двигателя, теперь кроссовер будет доступен покупателям в новом пастельно-сером цвете. Причем такой окрас кузова предлагают без дополнительной платы покупателям версий Executive и Style. Примечательно, что в комплектациях Selection, Executive, Style и Sportline доступно сочетание двигателя 2,0 TDI, автоматической коробки передач DSG и переднего привода.

Интерьер Skoda Karoq
Интерьер Skoda Karoq

Габариты Skoda Karoq: в длину почти 4,38 метра, высота 1,60 м и ширина примерно 1,84 м. У автомобиля высокий уровень комфорта для пассажиров, а багажник один из самых вместительных в своем классе – его минимальный объем составляет более 500 л.

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Источник: 32cars.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Skoda
Количество просмотров 2
03.06.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

+6