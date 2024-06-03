Этот автомобиль теперь дешевле и экономичнее: новая версия маленького кроссовера

Чешский автоконцерн Skoda представил новый кроссовер Karoq с двигателем 2.0 TDI

Линейку кроссовера Skoda Karoq чешского производителя расширили новой версией с двигателем TDI объемом 2,0 л мощностью 150 л. с., он сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Привод у новинки – передний.

Отмечается, что новая модель дополняет модель с аналогичным двигателем, у которой тоже полный привод 4×4 с электронным управлением. Цена нового автомобиля стартует от 36 700 евро (примерно 3,65 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Skoda Karoq

Skoda Karoq обзавелась еще одним новшеством кроме двигателя, теперь кроссовер будет доступен покупателям в новом пастельно-сером цвете. Причем такой окрас кузова предлагают без дополнительной платы покупателям версий Executive и Style. Примечательно, что в комплектациях Selection, Executive, Style и Sportline доступно сочетание двигателя 2,0 TDI, автоматической коробки передач DSG и переднего привода.

Интерьер Skoda Karoq

Габариты Skoda Karoq: в длину почти 4,38 метра, высота 1,60 м и ширина примерно 1,84 м. У автомобиля высокий уровень комфорта для пассажиров, а багажник один из самых вместительных в своем классе – его минимальный объем составляет более 500 л.

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Источник: 32cars.ru