На бывшем заводе Mercedes-Benz собрали партию китайских машин

Дилеры получили первые Exeed VX, собранные на бывшем заводе Mercedes-Benz в РФ

В российские дилерские центры марки Exeed поступили новые кроссоверы VX, собранные на предприятии, ранее принадлежавшем Mercedes-Benz, сообщил Константин Галаган, директор «Exeed Центра Авилон Легенда».

Продажи автомобиля начнутся в ближайшее время.

Напомним, что ранее компания Chery получила одобрение на две модели: Exeed VX и Exeed TXL. В документах указано, что они производятся на российском заводе ООО «МБ Рус Мануфэкчуринг», на котором ранее выпускались автомобили Mercedes-Benz.

Этот кроссовер был обновлен в конце прошлого года. Среди технических нововведений можно отметить установку классического 8-ступенчатого автомата Aisin. Автомобиль оснащен 2-литровым турбированным двигателем мощностью 249 л.с. и усовершенствованной электрогидравлической системой полного привода BorgWarner шестого поколения с 7 режимами вождения.

Exeed VX сегодня предлагают покупателям по цене от 6,5 млн рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: «Российская газета»