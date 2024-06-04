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Чтобы успешно сдать экзамен на права нужно найти хорошую автошколу — объясняем, как

Автоэксперт Кузовкин рассказал, по каким признакам определить хорошую автошколу

Хорошую автошколу можно определить по определенным признакам и ключевым является наличие лицензии. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор автошколы «Рэдавто» Вадим Кузовкин.

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Он обратил внимание на наличие лицензии и заключения у автошколы, потому что в их отсутствии кандидат в водители не сможет получить права.

«Автошкола получает лицензию при открытии, а заключение выдает ГАИ по результатам проверки ее материально-технического обеспечения. Наличие документации можно проверить на сайте ведомства: выбрать раздел "Автошколы" и ввести название учреждения», – объясняет собеседник издания.

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Прежде, чем выбрать автошколу для прохождения обучения и избежать лишние риски желательно проанализировать отзывы и оценки ее бывших учеников, подчеркивает Кузовкин. Стоит уточнить в каком отделении МРЭО будет проходить экзамен будущих водителей, зачастую оно находится за пределами города, и добираться до него неудобно. Кроме того, важно учитывать доступность и удобство офисов и площадок для обучения, отмечает Кузовкин.

«Не менее важным критерием является возможность смены инструктора при необходимости. В хороших автошколах это обычное явление. Важно уточнить данный момент перед поступлением. Однако стоит отметить, что менять инструктора лучше в самом начале обучения, а не ждать, что на каком-то занятии он внезапно изменит свой подход», – советует эксперт.

Смена инструктора на поздних этапах грозит кандидату в водители сложностями во время обучения, потому что у каждого наставника свои методы, резюмирует Кузовкин.

Источник: gazeta.ru

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Фото:АГН Москва
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