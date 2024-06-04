В Совфеде нашли способ увеличить выпуск отечественный автомобилей в России

Совфед: автопрому РФ поможет снижение налогов производителям автокомпонентов

Новым компаниям, выпускающим для автоконцернов высокотехнологичные компоненты, нужно снизить налог на прибыль, это ускорит процесс импортозамещения и локализации производства в РФ. Такой вопрос обсуждался на парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации по экономической политике, об этом рассказал первый зампред комитета Иван Абрамов.

В Госдуму внесен законопроект о локализации производства автомобилей такси и каршеринга. Предлагается измерять уровень локализации в баллах, аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках. Власти регионов пропишут правила, а минимальный размер требований к уровню локализации установит Правительство РФ.

По мнению Абрамова, в отдельных отраслях, таких как такси, каршеринг, должен сохраняться определенный баланс отечественных машин. А чтобы увеличить их выпуск необходимо наладить собственное производство комплектующих силами отечественных предприятий.

«Например, для того чтобы выпускать автоматическую коробку передач, рентабельность наступает от 700 тысяч коробок. Тогда ты можешь ставить свою линию по производству таких коробок, и тогда она будет рентабельной. Но для этого необходимо обеспечить соответствующие объемы выпуска легковых автомобилей», – объяснил сенатор.

Также участники слушаний обсудили возможность введения льгот по налогу на прибыль для производителей автокомпонентов и именно для новых производителей. Такие меры ускорят процесс импортозамещения и локализации производства в России, убежден Абрамов.

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Источник: pnp.ru