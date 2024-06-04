Умелец сделал багги с защитой от дронов-камикадзе и пулемётом для борьбы с беспилотниками

Инженер из Симферополя собирает в своем гараже машины для решения боевых задач

«Кулибин-клуб» Народного фронта находит изобретателей и умельцев из народа по всей стране, проверяет их разработки и помогает получить на них лицензию. Лучшие изобретения отправляются на передовую, где помогают военнослужащим в противодействии вражеским беспилотникам и выполнении боевых задач.

Очередной такой разработкой стал уникальный багги, который в собственном гараже собирает Евгений из Симферополя. На машину можно установить защиту от дронов-камикадзе и пулемёт для борьбы с беспилотниками.

Первый экземпляр собран только из отечественных деталей, частично взятых из старой «Нивы».

Евгений, инженер-изобретатель:

– Трансмиссия вся от Нивы остается, сверхнадежный автомобиль! Максимальная скорость – 80–90 км/ч, до 120 км/ч я ее разгонял по пересечённой местности, клиренс – 470 мм. Я думаю, что с такими характеристиками ребятам она нужна. Мне ее даже сравнить не с чем.

На авто будет установлен пулемет для борьбы с дронами-камикадзе, а еще есть возможность спрятать корпус под тепловизионное покрывало, которое делает машину незаметной для тепловизоров.

Модель багги Евгений разработал еще 14 лет назад, когда работал инженером. Тогда машины выпускали на заводе для туристов и спортсменов, но затем производство остановили. Авто отличалось маневренностью и сверхпроходимостью, а также скоростью до 140 километров в час. Эти характеристики оказались крайне полезными в зоне боевых действий, поэтому военные обратились к инженеру, чтобы он возобновил производство и изготавливал багги для фронта.

Другая новинка от Евгения спасла бойцам жизни на передовой. Мужчина придумал специальную защитную конструкцию для крыши УАЗа, которая уберегла военных после прямого попадания в машину украинского дрона.

Боец Авдеевского направления приварил к крыше «буханки» специальную защиту, состоящую из двух уровней металлической сетки. Такую хитрость посоветовал ему отец, когда они виделись. Сетка сделала свое дело: когда в машину попал украинский дрон, салон посекло осколками и выбило стекла, но все бойцы внутри выжили. Без специальной крыши УАЗик просто полностью бы выгорел.

Также сетка рикошетом отбросила дрон подальше от машины, не позволив ему проникнуть внутрь.

Таким образом Народный фронт занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров и умельцев.

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Источник: ОНФ