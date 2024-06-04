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Эксперт рассказал, как выбрать хороший сервис для ремонта китайских авто
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Эксперт рассказал, как выбрать хороший сервис для ремонта китайских авто
Сергей Буров: беспорядок в ремзоне сервиса...

Эксперт рассказал, как выбрать хороший сервис для ремонта китайских авто

Сергей Буров: беспорядок в ремзоне сервиса должен насторожить автовладельца

Владельцы китайских авто до сих пор сталкиваются с установкой некачественных деталей, увеличением сроков и стоимости ремонта. Эксперт ПЭК: MALL Сергей Буров рассказал, как выбрать сервис для ремонта китайского автомобиля избежав проблем и сэкономив на обслуживании.

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Внешний вид

Посетите СТО и оцените зону ремонта. Чистота, порядок и аккуратность сотрудников — показатели качества сервиса. Насторожить должен беспорядок в ремонтной зоне, который может стать причиной поломки комплектующих. Например, попадание песка на резьбу детали.

Наличие документации

Конечно, большинство сервисов методом проб и ошибок уже нашли сравнительно надежных поставщиков, но на всякий случай уточните, есть ли в наличии нужные запчасти и запросите сопроводительные документы, подтверждающие их качество.

Возможность самостоятельно купить детали

Спросите, можно ли купить детали самостоятельно. Цены в сервисах обычно выше, чем в магазинах.

Реалистичность сроков

Уточните, как определяются сроки ремонта. Ориентировочное время не должно превышать 45 дней.

Ценообразование

Если цены выше средних, узнайте причины. Часто это связано с использованием качественных, более дорогих комплектующих и дополнительной гарантией.

Условия гарантии

Перед подписанием договора изучите условия гарантии после ремонта. Она должна быть не менее двух недель, а на ремонт двигателя — не менее одного года.

Это связано с тем, что условия эксплуатации автомобиля в зимний и летний период существенно отличаются и при таких климатических изменениях растет риск преждевременного выхода мотора из строя.

Профессионализм мастера и отзывы

Названы самые неудачные китайские авто с пробегом

Оцените вопросы, которые задает мастер перед ремонтом, и изучите отзывы клиентов в интернете для определения уровня профессионализма сервиса.

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 3
04.06.2024
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