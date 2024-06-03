Спрос на китайские авто с пробегом стремительно растет

«Коммерсант»: в России стали чаще продавать и покупать китайские б/у автомобили

Этой весной предложение китайских автомобилей с пробегом на маркетплейсах, по данным «Авито Авто», увеличилось на 71,6%, а спрос – на 15,2% по сравнению с прошлым годом.

На рынке преобладают такие марки, как Geely (22,7% всех предложений), Chery (21,3%), Haval (10%), Changan (7,4%) и Lifan (8,9%). Дилеры отмечают, что китайские бренды, давно присутствующие на рынке, завоевали доверие покупателей и на вторичном рынке.

Интерес к покупке подержанных китайских автомобилей также растет, хотя и не так активно, как предложение. Наиболее популярной маркой стала Geely с долей 24,6%, за ней следуют Chery с 22,9%, Lifan с 11,9% и LiXiang с 6,8%.

В весенний период на маркетплейсе часто предлагали к продаже новые автомобили Chery (20,1% объявлений), Haval (15,5%), Geely (14,1%) и Changan (11,3%). Эти марки также лидируют по спросу на новые автомобили на данной площадке.

Данные «Автостата» показывают, что в период с января по апрель бестселлером среди иномарок стал Haval с продажами 55,2 тысячи машин. В топ-5 также вошли Geely (47,7 тысячи), Chery (44,8 тысячи) и Changan (28,7 тысячи). Однако ни одна из китайских марок пока не достигла значительных объемов перепродаж, чтобы войти в топ-10 вторичного рынка.

Отдельно стоит отметить бренд Lifan, присутствующий на рынке с 2000-х годов, за это время он нарастил парк автомобилей в России до 152,1 тысячи штук на начало 2024 года, но последние годы его продажи сокращались, и в 2022 году марка практически исчезла с российского рынка. Напротив, к марке LiXiang, появившейся в России в конце 2022 года через параллельный импорт, интерес большой, но она пока еще не набрала объемов.

Китайские автомобили с пробегом востребованы из-за значительного снижения цены по сравнению с новыми автомобилями. Эти машины уже активно участвуют в системе trade-in.

Впрочем, похоже, что требования к китайским легковым машинам будут постепенно ужесточаться. Этот вопрос недавно поднял глава КАМАЗа Сергей Когогин, который считает, что многие бренды из Поднебесной довольно безответственно подошли к продажам на нашем рынке.

Источник: «Коммерсант»