Гендиректор КАМАЗа рассказал о безалаберности «китайцев»

Глава КАМАЗа Сергей Когогин перечислил недостатки китайских автомобилей

В Тольятти, на недавних парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по развитию автопрома, глава КАМАЗа Сергей Когогин высказал критические замечания в адрес китайских автомобилей. КАМАЗ является технологическим партнером «Москвича», что позволило Когогину детально ознакомиться с китайскими аналогами.

Когогин подчеркнул необходимость специальной адаптации китайских автомобилей к российским условиям и собирается обсудить этот вопрос с представителями китайского автопрома.

Основными недостатками Когогин считает недостаточную коррозионную защиту и виброустойчивость. Эти параметры не соответствуют российским условиям, что приводит к быстрому износу и поломкам автомобилей.

Как решение проблемы, Когогин предложил государственным регуляторам пересмотреть и ужесточить сертификационные требования к китайским автомобилям. В качестве примера он привел Mercedes-Benz, который перед выходом на российский рынок провел полный цикл испытаний, в отличие от китайских производителей.

Когогин охарактеризовал такое пренебрежение техническими требованиями как «безалаберность», отметив, что в итоге за это будут расплачиваться потребители.

Ну а пока китайские автогиганты активно наращивают своё присутствие на российском рынке, внедряя новые бренды и расширяя модельные ряды уже известных марок.

Источник: RuNews24