4 яркие новинки Chery — скоро в продаже

Эксперт «За рулем» рассказал про новые и обновленные кроссоверы Chery для России

К дебюту на российском рынке готовятся обновленные Chery Tiggo 4, Tiggo 7 и Tiggo 9. А еще – электрический кроссовер Jaecoo EJ6 необычного дизайна.

Эти машины нам показали не в залах Пекинского автосалона, а на отдельно организованной мини-выставке. Причем две из них – без каких-либо анонсов, сюрпризом. Ну а так как концерн Chery входит в число лидеров российского рынка, перспективы у моделей неплохие.

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4

Рестайлинговый Tiggo 4 стал копировать старший Tiggo 7, если посмотреть на кроссовер спереди. У него такие же фары и оформление боковых секций бампера. Изменен узор решетки радиатора и форма заднего «монофонаря».

Задняя стойка кузова целиком прикрыта черной вставкой, чем стала напоминать Kaiyi X3, выросший из дореформенного Tiggo 4 и тоже представленный в России.

Интерьер остался без изменений. Сроки появления «четверки» у нас пока не объявлены.

Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 7

«Семерку» обновили по аналогичному сценарию – сделали ее похожей на следующую по иерархии модель. Теперь ее фары очень напоминают фары Tiggo 8. А вот задняя оптика такая же, как на обновленной «четверке».

Chery Tiggo 7

Профиль кузова не изменился, зато дизайнеры серьезно прошлись по салону. Двойной дисплей стал слегка изогнутым. Из новых опций появились проекционный дисплей и камера контроля состояния водителя.

Chery Tiggo 7

Полноценный сенсорный блок управления микроклиматом убрали, вместо него появился узкий ряд сенсорных же клавиш под центральными дефлекторами. Изменена консоль между сиденьями, внутри «хрустального» селектора коробки передач нарисовали голову тигра.

Chery Tiggo 7

Как и в случае с Tiggo 4, пока никаких анонсов по обновлению «семерки» в России не было.

Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9

«Девятку» показали еще год назад и сразу анонсировали для нашего рынка. К нынешней весне модель успела обновиться и приедет к нам через несколько месяцев именно в таком виде.

Снаружи поменяли всю оптику, поставили выдвижные дверные ручки вместо обычных. Салон привлек шикарно выглядящей бежево-синей отделкой и обтянутыми замшей передней панелью и подоконниками дверных карт. Центральный дисплей значительно увеличился и теперь стоит отдельно от цифровой приборки. В него же «влилось» управление климат-контролем. Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, освободив консоль для площадки на два смартфона.

Chery Tiggo 9

Интересная и редкая фишка: все три ряда сидений в Tiggo 9 полностью электрифицированы. Передний – это понятно. Третий тоже нередко складывается и раскладывается электроприводами. А вот для второго это – экзотика. В Tiggo 9 на электричестве работают как складывание-раскладывание, так и продольные регулировки, а также наклон спинки. При этом открыванием дверей изнутри заведуют классические рычажки, а не кнопки, как на Jaecoo J8.

Если вам больше нравилась «девятка» до рестайлинга, то она в России уже продается под именем Jaecoo J8 и стоит в топовой комплектации 5,1 млн рублей. Судя по интерьеру и отделке, Tiggo 9 может оказаться дороже.

Jaecoo EJ 6

Jaecoo EJ6

Год назад этот кроссовер показали как первенца нового бренда iCar 03, но теперь он несет экспортную марку Jaecoo. Машина компактная – 4406 × 1910 × 1715 мм, но за счет угловатого кузова с вертикальными панелями – вместительная. И на втором ряду просторно, и багажник отнюдь не символический. Если объема последнего не хватит, на пятую дверь можно докупить в качестве аксессуара внешний квадратный кофр толщиной около 20 см.

Jaecoo EJ6

Из интересного в салоне – открывание дверей изнутри клавишами, откидывающаяся не назад, а в сторону крышка центрального подлокотника, комбинация приборов в виде узкого (хотя и цветного) дисплея. Но главное – это отказ сразу от нескольких привычных клавиш. В меню сенсорного дисплея включили и настройку зеркал, и управление светом, и даже отпирание бардачка.

Jaecoo EJ6

Jaecoo EJ6 пока существует только как электромобиль. В базовой комплектации у него задний привод и один мотор на 184 л.с. Батареи емкостью 51 и 66 кВт⋅ч обеспечивают автономность до 401 и 501 км соответственно. Полноприводный вариант при двух моторах общей отдачей 279 сил оснащен 70-киловаттной батареей, на которой кроссовер проезжает до 501 км.

В Китае цены на новинку, по нашим меркам, смешные, от 1,4 до 2,2 млн в переводе на рубли. В России, появись EJ6 прямо сегодня, он бы не стоил меньше 4,5-5 млн рублей.

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