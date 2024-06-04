#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спасти ребенка не удалось: девочка на ходу выпала из трактора
4 июня
Спасти ребенка не удалось: девочка на ходу выпала из трактора
В Адыгее 3-летняя девочка выпала из кабины...
Замминистра МО РФ Иванов может получить арестованное имущество — объясняем почему
4 июня
Замминистра МО РФ Иванов может получить арестованное имущество — объясняем почему
Имущество арестованного генерала Иванова могут...
В России будут выпускать крутой фудтрак – есть первые фото!
4 июня
В России будут выпускать крутой фудтрак – есть первые фото!
Компания Infinity Way построила прицеп для...

В России будут выпускать крутой фудтрак – есть первые фото!

Компания Infinity Way построила прицеп для приготовления еды – ВолгаТрак

В Сети появились первые фотографии автомобильного прицепа для приготовления еды под брендом ВолгаТрак. Это совместный проект краснодарской компании Infinity Way и разработчика пластиковых деталей Атлас-КМ из Волжского. Источник пишет, что в Волжском как раз и будут выпускаться такие прицепы.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Впервые об этом проекте стало широко известно в октябре прошлого года. Дизайн разработал Кирилл Гордеев из Волжского, а основой служит двухосное шасси от Infinity Way, на которое устанавливаются торцевые блоки и боковые панели.

Конструкция панелей – сэндвич: у торцевых панелей это стеклопластик – пенополиуретан – нержавейка 0,4 мм, а у боковых панелей пластик заменен на алюмокомпозит. Такие панели должны обеспечивать теплоэффективность и возможность зимней эксплуатации даже в северных регионах.

Показанный на фото первый экземпляр сейчас проходит обкатку, а на производстве в ближайшие дни начнется подготовка сборочной оснастки с последующим производством пилотной партии в 6 единиц. На это потребуется около 2 месяцев.

В дальнейшем разработчики планируют выйти на темп выпуска 10 фудтраков в месяц – это обеспечит проекту окупаемость. Розничная цена уже известна: на маркетплейсах ВолгаТрак можно найти за 2,1 млн рублей. Там же обнаруживается и предыдущая модель под тем же брендом – за 1,5 млн рублей. Отзывы – положительные.

В более отдаленных планах значится еще одна модель под маркой ВолгаТрак – также на двухосном шасси, но еще более вместительная.

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
04.06.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0