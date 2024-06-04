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Замминистра МО РФ Иванов может получить арестованное имущество — объясняем почему

Имущество арестованного генерала Иванова могут ему вернуть после приговора суда

Арестованное имущество отстраненного от должности замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора и вступления его в законную силу. Об этом рассказал адвокат Эдуард Исецкий.

Причем юрист не исключил, что арест снимут и с имущества близких задержанного генерала.


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«Снятие ареста с имущества обвиняемого по уголовному делу возможно в двух случаях. В первом случае при вынесении приговора и после вступления его в законную силу, тогда суд отдельно укажет это в тексте приговора. Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», – объяснил адвокат.

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По делу могут арестовать имущество третьих лиц, например, супруга или супруги обвиняемого, его родственников или знакомых. В этом случае суд обязан продлевать арест имущества каждые три месяца, но его можно будет снять в случае отсутствия сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу этих людей, подчеркнул Исецкий. Все то время, пока имущество арестовано, у обвиняемого нет законного права продать или подарить его кому-то, подытожил юрист.

Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
04.06.2024
Фото:Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
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