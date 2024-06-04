В РФ появится кроссовер сегмента B-SUV дешевле «китайца» — называем сроки

Белорусский кроссовер Belgee X50 по цене от 2,2 млн рублей летом появится в РФ

На авторынок России официально выходит белорусский бренд Belgee, эксклюзивным дистрибьютором марки является компания «Слава Моторс Рус». Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

Первым автомобилем модельного ряда Belgee будет кроссовер Х50 сегмента B-SUV. Затем во второй половине лета ожидается появление семейного кроссовера Х70 сегмента C-SUV с передним или полным приводом. Уже 1 июля текущего года в России начнет функционировать сеть дилеров марки.

Belgee Х50

Кроссовер X50 ориентирован преимущественно на молодежную аудиторию. Модель предлагается с экономичным и производительным бензиновым турбомотором рабочим объемом 1,5 л и мощностью 150 л. с. в сочетании с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач. Переднеприводный кроссовер представлен в трех комплектациях: Active, Style и Prestige.

Цена в комплектации Active стартует от 2,29 млн рублей, среднюю комплектацию Style будут предлагать по цене от 2,4 млн рублей, а максимальная Prestige будет доступна по цене от 2,5 млн рублей.

Belgee Х50

В перспективе модельный ряд бренда Belgee будет расширяться, и российским покупателям будут доступны другие модели. В частности, из ближайших новинок – это универсальный семейный кроссовер сегмента C-SUV Belgee X70. Привод передний или полный с системой мягкого гибрида. В зависимости от исполнения силовой агрегат представлен турбированным двигателем объемом 1,5 л, он может быть оборудован 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором или преселективной 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Более подробная информация о комплектациях и ценах новинки появится ближе к старту продаж. Официальный старт продаж автомобилей бренда Belgee на российском рынке запланирован на июль текущего года.

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Источник: пресс-служба Belgee