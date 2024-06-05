Популярный китайский кроссовер получил модернизированную силовую установку

BYD Song Plus (Seal U) получит версию DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой

BYD готовит к выпуску обновленную версию Song Plus DM-i с системой PHEV пятого поколения.

Версия BYD DM-i 5.0 оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л. с. и крутящим моментом 126 Нм. Электродвигатель EHS160 обеспечивает 160 кВт (217 л.с.) мощности.

По сравнению с текущей версией Song Plus DM-i, мощность ДВС уменьшена с 110 л.с. до 100, а крутящий момент с 135 Нм до 126 Нм, при этом мощность электродвигателя выросла с 145 кВт до 160 кВт.

Новый Song Plus DM-i будет оснащен аккумуляторами емкостью 18,3 и 26,6 кВт*ч, обеспечивающими запас хода на электротяге 91 и 128 км соответственно, что лучше по сравнению с текущими 85 и 116 км по стандарту WLTC.

Расход топлива также улучшен: 4,95 и 4,98 л/100 км для двух разных емкостей аккумуляторов, в отличие от текущих 5,3 и 5,4 л/100 км.

Габариты Song Plus DM-i остались прежними: 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1670 мм в высоту, с колесной базой 2765 мм. Автомобиль оснащен панорамным люком, багажником на крыше и 19-дюймовыми колесами.

Song Plus DM-i пользуется успехом на рынке Китая: за последние шесть месяцев было продано более чем 131 000 авто.

По данным инсайдеров, автомобиль может быть переименован в Sea Lion 05.

Ожидается, что продажи обновленной версии начнутся в ближайшее время.

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Источник: СarNewsChina