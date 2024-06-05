#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти новые Toyota, Kia и Suzuki дешевле 2 млн и с гарантией есть у дилеров
5 июня
Эти новые Toyota, Kia и Suzuki дешевле 2 млн и с гарантией есть у дилеров
Дилеры привезли в Россию новую Kia Pegas с АКП...
Популярный китайский кроссовер получил модернизированную силовую установку
5 июня
Популярный китайский кроссовер получил модернизированную силовую установку
BYD Song Plus (Seal U) получит версию DM-i 5.0...
Миссия невыполнима? Том Круз попытался сесть в машину премьер-министра Британии
5 июня
Миссия невыполнима? Том Круз попытался сесть в машину премьер-министра Британии
В Сети завирусилось видео, как Том Круз...

Популярный китайский кроссовер получил модернизированную силовую установку

BYD Song Plus (Seal U) получит версию DM-i 5.0 с новой гибридной силовой установкой

BYD готовит к выпуску обновленную версию Song Plus DM-i с системой PHEV пятого поколения.

Версия BYD DM-i 5.0 оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л. с. и крутящим моментом 126 Нм. Электродвигатель EHS160 обеспечивает 160 кВт (217 л.с.) мощности.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

По сравнению с текущей версией Song Plus DM-i, мощность ДВС уменьшена с 110 л.с. до 100, а крутящий момент с 135 Нм до 126 Нм, при этом мощность электродвигателя выросла с 145 кВт до 160 кВт.

Новый Song Plus DM-i будет оснащен аккумуляторами емкостью 18,3 и 26,6 кВт*ч, обеспечивающими запас хода на электротяге 91 и 128 км соответственно, что лучше по сравнению с текущими 85 и 116 км по стандарту WLTC.

Расход топлива также улучшен: 4,95 и 4,98 л/100 км для двух разных емкостей аккумуляторов, в отличие от текущих 5,3 и 5,4 л/100 км.

Эксперт рассказал, как выбрать хороший сервис для ремонта китайских авто

Габариты Song Plus DM-i остались прежними: 4775 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1670 мм в высоту, с колесной базой 2765 мм. Автомобиль оснащен панорамным люком, багажником на крыше и 19-дюймовыми колесами.

Song Plus DM-i пользуется успехом на рынке Китая: за последние шесть месяцев было продано более чем 131 000 авто.

По данным инсайдеров, автомобиль может быть переименован в Sea Lion 05.

Ожидается, что продажи обновленной версии начнутся в ближайшее время.

Источник: СarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:BYD
Количество просмотров 2
05.06.2024
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0