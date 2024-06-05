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Hongqi LS7
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Этот бронированный китайский автомобиль премиум-класса произвел фурор на ПМЭФ-2024
На ПМЭФ-2024 впервые показали впечатляющий...
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Этот бронированный китайский автомобиль премиум-класса произвел фурор на ПМЭФ-2024

На ПМЭФ-2024 впервые показали впечатляющий бронированный внедорожник Hongqi LS7

Китайский бренд Hongqi в рамках открывшегося сегодня в Петербурге ПМЭФ-2024 представил роскошный бронированный внедорожник LS7. Об этом пишут авторы Telegram-канала No Limits.

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К машине в буквальном смысле не протолкнуться из-за того, что он вызвал повышенный интерес у российских представителей федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).

Hongqi LS7
Hongqi LS7

6 новинок авторынка из Китая: какие ждать в России?

В России впервые состоялась презентация такого автомобиля, стоимость новинки на китайском рынке в пересчете на отечественную валюту составляет примерно 50 млн рублей. Для выхода на российский авторынок кроссоверу необходимо пройти процесс сертификации и получить ОТТС.

Hongqi LS7
Hongqi LS7

Известно, что продажи ориентировочно запланированы на 2025 год, вся более подробная информация о технических характеристиках кроссовера Hongqi LS7 появится ближе к старту продаж.

Hongqi LS7
Hongqi LS7

Источник: t.me/no_limits_drive

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:t.me / no_limits_drive
05.06.2024
Фото:t.me / no_limits_drive
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