Этот бронированный китайский автомобиль премиум-класса произвел фурор на ПМЭФ-2024

На ПМЭФ-2024 впервые показали впечатляющий бронированный внедорожник Hongqi LS7

Китайский бренд Hongqi в рамках открывшегося сегодня в Петербурге ПМЭФ-2024 представил роскошный бронированный внедорожник LS7. Об этом пишут авторы Telegram-канала No Limits.

К машине в буквальном смысле не протолкнуться из-за того, что он вызвал повышенный интерес у российских представителей федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).

Hongqi LS7

В России впервые состоялась презентация такого автомобиля, стоимость новинки на китайском рынке в пересчете на отечественную валюту составляет примерно 50 млн рублей. Для выхода на российский авторынок кроссоверу необходимо пройти процесс сертификации и получить ОТТС.

Hongqi LS7

Известно, что продажи ориентировочно запланированы на 2025 год, вся более подробная информация о технических характеристиках кроссовера Hongqi LS7 появится ближе к старту продаж.

Hongqi LS7 Hongqi LS7

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Источник: t.me/no_limits_drive