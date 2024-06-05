Что происходит с ценами на бензин в России и когда топливо подешевеет — объясняем

Цены на бензин в России растут, но эксперты называют процесс контролируемым

В России с начала текущего года растут цены на бензин, к настоящему моменту они достигли уровня сентября 2023 года, когда стоимость топлива достигла исторического максимума.

Согласно данным Росстата, сейчас средняя цена АИ-95 составляет 55,85 рубля за литр, АИ-92 – 50,99 рубля за литр. Это больше, чем в начале сентября 2023 года, при этом отмечается, что максимальный показатель цен топлива в свое время достиг значений 56,47 и 51,62 рубля за литр соответственно. В экспертном сообществе убеждены, что при таких темпах роста цены на бензин могут вернуться к этим показателям к концу текущего лета.

При этом отмечается, что в целом цены на бензин остаются стабильными, в частности, АИ-92 с начала года прибавил всего 1,5%, а бензин АИ-95 – 1,8%. Примечательно, что еще в 2023 году уже наблюдалось повышение цен на топливо, и предпринятые Правительством РФ меры частично сдержали их рост. Для сравнения: АИ-95 с мая по конец сентября 2024 года подорожал почти на 5 рублей, то уже к декабрю прошлого года его цена снизилась на 1,73 рубля.

На фоне введения правительством весной запрета на экспорт бензина, и его отмена с 1 июня, рост цен выглядит контролируемым процессом, а его темпы ниже инфляции. Сами участники рынка констатируют, что биржевая цена топлива колеблется, поэтому очень сложно что-то прогнозировать.

«В целом мы настраиваемся на подорожание, но панических настроений нет. Сезон высокой активности автомобилистов начинается летом и длится до сентября, а иногда до октября, то есть уже сейчас можно наблюдать "отпускной» спрос"», – объяснил один из участников рынка.

По его словам, на текущий момент оптовые цены находятся на адекватном и приемлемом для частных АЗС уровне. Что касается дизельного топлива, то цена на него обновили рекорд в текущем апреле – цена составила 65 рублей за литр. Сейчас «солярка» стоит 65,33 рубля, но в целом рост цен небольшой, с начала года дизтопливо подорожало незначительно – на 1,4%.

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Источник: 74.ru