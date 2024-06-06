#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Указаны сроки, когда чиновники пересядут на Lada Aura
6 июня
Указаны сроки, когда чиновники пересядут на Lada Aura
Глава АВТОВАЗа рассказал, что Lada Aura...
Oting Palaso
6 июня
Новый рамный внедорожник с японскими корнями – скоро в РФ
В третьем квартале 2024 года в России выйдет...
Все необходимое в Дефендере есть, но оформлено и расположено в классическом стиле
6 июня
Ресурс в 1 млн км и никаких преград – монстр из прошлого
«За рулем» протестировал тот самый настоящий...

В России нашли способ сохранения приемлемых цен на шины для автомобилей

НАМИ: в России создадут всесезонный центр для испытания автомобильных шин

В России может появиться всесезонный центр для испытания автомобильных шин. Концепцию проекта по его созданию на базе ФГУП НАМИ одобрили в Минпромторге РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О необходимости такого центра заявляли российские производители шин, в России испытанием автопокрышек занимаются три центра: в Московской области, Ярославле и Нижнекамске. Но ни одна из площадок не рассчитана на испытания на протяжении всего года, а производителям покрышек крайне необходимы такие тесты.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«ФГУП НАМИ обладает всеми предпосылками и возможностями для реализации на своей площадке такой всесезонной испытательной инфраструктуры», – уточнили в пресс-службе научного центра.

В России было налажено производство шин иностранных брендов, но разработка и тестирование происходили за рубежом, напоминает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. После ухода иностранных брендов с рынка РФ отечественные производители оказались в сложной ситуации.

«К примеру, компания решила установить на зимнюю покрышку шипы новой формы или изменить рецептуру резиновой смеси. Необходимо проверить, как это отразится на характеристиках шины – для этого нужны полноценные испытания, в различных условиях, со множеством замеров. Вариантов, где можно провести такие исследования, и российских производителей шин сейчас немного», – констатирует главред издания.

6 новинок авторынка из Китая: какие ждать в России?

В экспертном сообществе горячо поддерживают решение о создании всесезонного центра для испытания шин. Дело в том, что без него будет очень сложно заниматься разработками новых моделей. Но для успешной реализации планов потребуется кардинальная доработка существующих испытательных площадок, уверены эксперты.

Представители российского производителя шин АО «Кордиант» тоже с оптимизмом восприняли планы по созданию всесезонного испытательного центра. В компании подчеркивают, что эффект от этого будет положительным и позитивно скажется на отрасли в целом. Но самое главное – на российском рынке сохранятся приемлемые цены на шины.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
06.06.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0