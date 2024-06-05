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У вас угнали машину? Без паники — юрист поделился четким планом действий

Юрист Палюлин рассказал, как грамотно действовать в случае угона автомобиля

От угона автомобиля не застрахован никто, но, если это произошло – не стоит паниковать, вместо этого нужно следовать четкому плану действий. Таким мнением поделился владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

Прежде всего нужно удостовериться в мобильном приложении «Парковки России» не находится ли транспортное средство на штрафстоянке, советует юрист. Если его там не окажется, нужно заявить об угоне в полицию. Заявление можно отнести в любое ближайшее отделение полиции, для этого понадобятся паспорт и Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

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«После того как у вас примут заявление, потребуйте от дежурного выдать вам талон КУСП – выписку из книги учета сообщений о происшествиях. Талон КУСП вам также потребуется в страховой компании», – объясняет юрист.

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Затем нужно обязательно заявить об утрате машины в рамках полиса КАСКО, и если выплата поступит вперед, то лучше ее оставить себе, а страховой компании отдать автомобиль.

«Если вы получили страховую выплату за угон по КАСКО, а позднее машина нашлась, то страховая компания предложит вам заключить соглашение: либо вернуть страховое возмещение, либо отдать автомобиль в пользу страховой компании. Рекомендуем выбирать последний вариант, поскольку у угнанных автомобилей часто бывают перебиты VIN-номера, из-за чего становится крайне сложно их в дальнейшем реализовать», – подчеркнул эксперт.

При этом Палюлин обращает внимание на тот факт, что злоумышленники могли воспользоваться краденным автомобилем для совершения преступлений.

Источник: RuNews24

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
05.06.2024
Фото:Depositphotos
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