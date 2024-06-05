#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эта неполадка в машине может оставить вас без бензина в самый неподходящий момент
5 июня
Эта неполадка в машине может оставить вас без бензина в самый неподходящий момент
Эксперты рассказали, как безопасно открыть...
У вас угнали машину? Без паники — юрист поделился четким планом действий
5 июня
У вас угнали машину? Без паники — юрист поделился четким планом действий
Юрист Палюлин рассказал, как грамотно...
Интерьер BMW 1-Series 2025
5 июня
Теперь без МКП: BMW 1-Series сменил поколение
Представлена новая линейка BMW 1-Series 2025 из...

Эта неполадка в машине может оставить вас без бензина в самый неподходящий момент

Эксперты рассказали, как безопасно открыть заевшую крышку бензобака автомобиля

Владельцы некоторых возрастных автомобилей сталкиваются с проблемой при открывании крышки бензобака, потому что она заедает. Особенно это неприятно во время заправки на АЗС.

В современных транспортных средствах крышка бензобака открывается нажатием на специальную электронную кнопку. Только перед этим нужно убедиться в том, что автомобиль разблокирован. В других моделях авто крышка бензобака напрямую связана с центральным замком, но, чтобы ее открыть, машина должна быть открыта. В более старших моделях есть рычаг внутри салона, расположенный около водительского сиденья.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Если механизм покрыт коррозией его нужно обработать специальной смазкой, например WD-40, при этом желательно не повредить покрытие автомобиля. Вполне вероятно, что проблема связана с неисправностью привода из-за скопившейся грязи.

В случае с электронным механизмом нужно проверить состояние предохранителей. При осмотре блока предохранителей нужно определить, какой из них отвечает за механизм открытия крышки – перегоревший нужно заменить.

6 новинок авторынка из Китая: какие ждать в России?

В некоторых моделях автомобилей есть специальный аварийный рычаг для того, чтобы открыть крышку бензобака. Обычно он находится в багажнике или рядом с рычагом открытия капота, как правило этот механизм скрыт под обшивкой или за пластиковой крышкой. Его можно найти по тросику, окрашенному в красный цвет.

Если из перечисленных способов ничего не помогло, придется обратиться к специалистам на СТО. У них есть необходимые инструменты и накопленный опыт, чтобы аккуратно решить проблему, исключив риски повреждения автомобиля.

Источник: SpeedMe

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
05.06.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0