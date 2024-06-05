Эта неполадка в машине может оставить вас без бензина в самый неподходящий момент

Эксперты рассказали, как безопасно открыть заевшую крышку бензобака автомобиля

Владельцы некоторых возрастных автомобилей сталкиваются с проблемой при открывании крышки бензобака, потому что она заедает. Особенно это неприятно во время заправки на АЗС.

В современных транспортных средствах крышка бензобака открывается нажатием на специальную электронную кнопку. Только перед этим нужно убедиться в том, что автомобиль разблокирован. В других моделях авто крышка бензобака напрямую связана с центральным замком, но, чтобы ее открыть, машина должна быть открыта. В более старших моделях есть рычаг внутри салона, расположенный около водительского сиденья.

Если механизм покрыт коррозией его нужно обработать специальной смазкой, например WD-40, при этом желательно не повредить покрытие автомобиля. Вполне вероятно, что проблема связана с неисправностью привода из-за скопившейся грязи.

В случае с электронным механизмом нужно проверить состояние предохранителей. При осмотре блока предохранителей нужно определить, какой из них отвечает за механизм открытия крышки – перегоревший нужно заменить.

В некоторых моделях автомобилей есть специальный аварийный рычаг для того, чтобы открыть крышку бензобака. Обычно он находится в багажнике или рядом с рычагом открытия капота, как правило этот механизм скрыт под обшивкой или за пластиковой крышкой. Его можно найти по тросику, окрашенному в красный цвет.

Если из перечисленных способов ничего не помогло, придется обратиться к специалистам на СТО. У них есть необходимые инструменты и накопленный опыт, чтобы аккуратно решить проблему, исключив риски повреждения автомобиля.

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Источник: SpeedMe