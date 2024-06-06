В России начнут производство импортозамещающих компонентов для автопрома

«Росатом»: в РФ разработают технологию создания материала для автомобильных свечей

«Русатом МеталлТех» (компания-интегратор топливного дивизиона «Росатома ТВЭЛ») и Meteor Auto начнут совместное производство импортозамещающих материалов для автопрома. Соответствующее соглашение партнеры подписали на ПМЭФ-2024.

Специалисты разработают технологию производства из отечественного сырья диоксида циркония – он используется при производстве свечей зажигания. Выпуск наладят на Чепецком механическом заводе, на текущий момент российский автопром использует импортный материал.

«В ближайшие пять лет специалисты "Росатома" выполнят ряд научно-исследовательских работ по созданию технологии производства порошка диоксида циркония, подготовят технические решения и комплекс технологической документации», – уточнил генеральный директор Русатом МеталлТех Андрей Андрианов.

По его словам, запуск в серийное производство порошка диоксида циркония из российского сырья заменит импортные аналоги. Благодаря этому независимость российского автопрома от зарубежных компаний повысится.

Свечи зажигания, содержащие диоксид циркония, отличаются высокой прочностью, износостойкостью и устойчивостью к коррозии. А высокие показатели электропроводности диоксида циркония обеспечивают более стабильное искрообразование, что самым положительным образом скажется на функционале и сроке службы свечей зажигания.

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Источник: tass.ru