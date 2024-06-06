Военный «Спартак» показали в Питере на экономическом форуме

На ПМЭФ представили отечественный броневик «Спартак», используемый в СВО

На Петербургском международном экономическом форуме показали бронеавтомобиль «Спартак», который уже используется в ходе специальной военной операции. Многоцелевой броневик модели 59095C-15 применяется для транспортировки, обеспечения безопасности людей и грузов, а также для буксирования прицепов. Он обладает необходимым уровнем защиты от пуль и мин.

Бронеавтомобиль «Спартак» впервые продемонстрировали на форуме «Армия-2022», а 9 мая 2023 года машина участвовала в параде Победы на Красной площади в составе механизированной колонны.

Созданный на базе двухосного шасси, броневик «Спартак» рассчитан на перевозку девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении.

Автомобиль может быть оснащен поворотной бронированной башней с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм. Конструкция броневика выполнена без рамы, с несущим кузовом.

Фронтальная и боковые части, включая стекла, выдерживают попадание бронебойно-зажигательных пуль, а днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств под колесом до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Напомним, что Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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Источник: ТАСС