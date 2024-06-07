Места, где гуляют с собаками, обозначат особым образом

Росстандарт поддержал идею введения нового дорожного знака «Выгул животных»

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев заявил о готовности агентства инициировать изменения в стандартах для введения нового предупреждающего дорожного знака «Выгул животных». Эта инициатива ранее была предложена вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым из партии «Новые люди».

По мнению депутата, знак «Выгул животных» будет предупреждать водителей о приближении к дорогам рядом с площадками для выгула собак, где могут появиться домашние животные. Это аналогично знаку «Дети».

Многие аварии с участием собак происходят из-за их нахождения возле дорог рядом с местами для выгула.

Шалаев с этим согласился и отметил, что Росстандарт готов внести изменения в ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 52289-2019 и разработать новые документы для повышения безопасности.

В обсуждении будут участвовать МВД России и профильный технический комитет по стандартизации №278 «Безопасность дорожного движения» (ТК 278).

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Источник: ТАСС