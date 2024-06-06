День Икс: отказ от 3G поставит под угрозу безопасность миллионов автовладельцев

В Европе сотни миллионов авто останутся без экстренной связи из-за отключения 3G

До конца 2024 года сеть 3G исчезнет на большей территории Евросоюза, при этом сеть 2G – GSM, продолжит функционировать. Европейским операторам сотовой связи направлены письма с призывом поддержать работу этой сети и не устанавливать день Икс. Изначально планировалось отключить сеть 2G в 2026 году, но теперь сроки изменились, и окончательная дата пока так и не назначена.

Дело в том, что отключение сети 2G затронет миллионы автомобилей по всему Евросоюзу, потому что система экстренного вызова (eCall) работает только через эту сеть. Автопроизводителям рекомендовано обновить модемы с технологией 2G и 3G до сетей 4G и 5G. Но бренды не хотят брать на себя такие расходы, а в руководстве ЕС не предусмотрены инвестиции на такие меры.

С большой долей вероятности европейцам самим придется или платить за обновление системы, или менять автомобиль. На территории ЕС запрещено эксплуатировать автомобили без функции eCall, контроль осуществляется во время ежегодного техосмотра. Как эту дилемму будут решать автовладельцы – вопрос остается открытым.

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Источник: 32cars.ru