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Битва титанов: Geely намерена оставить Xiaomi позади с помощью мощного ИИ

Meizu, дочерняя компания Geely, произведет революцию на рынке аудиосистем

Технический конкурент Xiaomi автопроизводитель Meizu и ее материнская компания Geely готовы произвести революцию в автомобильных аудиосистемах и не только с помощью искусственного интеллекта.

Geely Galaxy E5
Geely Galaxy E5

В мае Meizu выпустила интеллектуальную систему Galaxy Flyme Auto и аудиосистему Flyme Sound Limitless Voice с ИИ. Эти системы будут интегрированы в новые модели Geely Galaxy, обеспечивая бесшовное соединение смартфонов с автомобилями и такие функции, как вход без ключа, передача навигации и интеграция кросс-платформенных приложений и многое другое.

Flyme Sound Limitless Voice обещает воссоздать акустическую атмосферу различных площадок благодаря технологии ИИ. Система улучшает качество звука и воссоздает акустику различных площадок, от студий до концертных залов.

Интерьер Geely Galaxy E5
Интерьер Geely Galaxy E5

Новейшие роботы-гуманоиды будут собирать машины этого китайского бренда

Напомним, Meizu еще недавно была известна как производитель качественных смартфонов. В 2022 году контрольный пакет акций компании приобрел автогигант Geely. В 2024 году Meizu ушла с рынка смартфонов и переключилась на разработку и производство устройств с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

Источник: CarNewsChina

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За РулемАлексеева Елена
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 3
08.06.2024
Фото:CarNewsChina
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