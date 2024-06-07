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В Правительстве РФ решили продлить действие параллельного импорта, но есть нюанс

Мантуров: Действие параимпорта продлят на 2025 год, но список товаров сократится

Действие параллельного импорта в России продлится на 2025 год, но перечень товаров уменьшится. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

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«Параллельный импорт – мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год, имея в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции, которая сегодня разрешена к поставке по этому механизму», – подчеркнул вице-премьер на полях ПМЭФ-2024.

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По мере выпуска продукции соответствующего качества и в достаточных объемах возможности параллельного импорта будут сужаться. Это осознанный подход, отметил Мантуров.

Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что уже в текущем году могут исключить из списка порядка 600 товарных позиций, и работа над этим вопросом продолжается.

Напомним, весной 2023 года Правительство РФ на фоне санкций Запада легализовало механизм параллельного импорта, формированием перечня импортных товаров и производителей занимается Министерство промышленности и торговли. При этом подчеркивается, что схема не является легализацией контрафакта – ввоз оригинальных товаров происходит исключительно по альтернативным каналам.

В Минпромторге уточнили, что существует четкий регламент по внесению и исключению товаров из перечня. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла свое производство в России – она попадает в список. Если продукция в достаточном количестве представлена на российском рынке и ее поставками занимаются отечественные предприятия – бренд исключают из перечня.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
07.06.2024
Фото:Depositphotos
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