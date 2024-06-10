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Немецкие дилеры успешно обходят санкции и продают машины в Россию

В ФРГ обыскали дилеров по подозрению в незаконном вывозе в РФ люксовых авто

Прокуратура и таможенные органы Германии принимают меры против подозреваемых в нарушении эмбарго на экспорт автомобилей в Россию.

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Предполагается, что менеджеры одного из автосалонов в Бохуме продали в Россию большое количество автомобилей класса люкс на сумму более 5 миллионов евро, несмотря на действующие против нашей страны санкционные меры.

По информации таможенного следственного управления в Эссене и прокуратуры Бохума, дилеры делали вид, что автомобили были законно экспортированы в третьи страны, хотя на самом деле они доставлялись в Россию.

Наш ответ санкциям: в России выпуск автомобилей вырос в 1,5 раза с начала года

В четверг следователи провели обыски на двух объектах в Бохуме и Дортмунде, изъяв улики и автомобили в качестве доказательства.

Дальнейшие подробности разбирательства не разглашаются. Расследование продолжается, сообщили в таможенном управлении и прокуратуре.

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Источник: Stern

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
10.06.2024
Фото:Unsplash
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