Немецкие дилеры успешно обходят санкции и продают машины в Россию
Прокуратура и таможенные органы Германии принимают меры против подозреваемых в нарушении эмбарго на экспорт автомобилей в Россию.
Предполагается, что менеджеры одного из автосалонов в Бохуме продали в Россию большое количество автомобилей класса люкс на сумму более 5 миллионов евро, несмотря на действующие против нашей страны санкционные меры.
По информации таможенного следственного управления в Эссене и прокуратуры Бохума, дилеры делали вид, что автомобили были законно экспортированы в третьи страны, хотя на самом деле они доставлялись в Россию.
В четверг следователи провели обыски на двух объектах в Бохуме и Дортмунде, изъяв улики и автомобили в качестве доказательства.
Дальнейшие подробности разбирательства не разглашаются. Расследование продолжается, сообщили в таможенном управлении и прокуратуре.
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Источник: Stern