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Революция в автоиндустрии: Сибур и КАМАЗ создают пластиковый кузов

Российский производитель готов сделать прочный пластиковый кузов автомобиля

Современные композиционные полимерные материалы могут обеспечивать безопасность и прочность не хуже металлических, при этом они легче, сообщил исполнительный директор компании «Сибур» Павел Ляхович.

В интервью ТАСС он рассказал, что сейчас «Сибур» обсуждает с КАМАЗом возможность создания кабины из полимерных композитов вместо металла.

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Хотя окончательного решения пока нет, интерес к этому проекту велик, и компании совместно работают над его реализацией. Ляхович также отметил возможность создания полностью пластикового кузова автомобиля, подчеркнув, что такие материалы могут обеспечивать необходимую безопасность и прочность.

В этом году ожидается рост производства автомобилей в России на 10–20%, что, по прогнозам, вызовет аналогичный рост спроса на полимеры. За первые пять месяцев текущего года продажи отечественных полимеров выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в 2023 году потребление полимеров в автопроме увеличилось на 69%.

Дальнейший спрос на отечественные полимеры будет зависеть от уровня локализации автокомпонентов. Важно, чтобы китайские производители, создающие в России производства на основе крупноузловой сборки, переходили к более мелким частям автомобиля. Это создаст дополнительный спрос на отечественные полимеры.

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Компания уже выпускает топливные баки и поликарбонат для фар и готова разрабатывать новые решения вместе с партнерами. Первым шагом будет замещение крупных деталей, поскольку полимерные решения легче, чем металлические, что снижает расход топлива и выбросы CO2. Также важно заместить такие детали, как подушки и ремни безопасности, которые до недавнего времени не производились в России или производились из импортных материалов.

«У нас есть хорошее взаимодействие с АВТОВАЗом и КАМАЗом. Я считаю, что в ближайшие годы доля нашего сырья при локализации может достичь 80–85%», — подчеркнул Ляхович.
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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
07.06.2024
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