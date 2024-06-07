Эти 2 критерия россияне назвали ключевыми при покупке автомобиля

Стало известно, по каким параметрам россияне выбирают автомобиль для покупки

Российский автомобильные рынок за последние два года претерпел значительные изменения и продолжает развиваться. Покупатели автомобилей тоже изменили подход к выбору автомобиля, по каким критериям теперь происходит покупка транспортного средства рассказали эксперты Calltouch.

В ходе проведенного исследования они выяснили, что 30% стали меньше внимания обращать на такой показатель, как комфортабельность. Теперь в приоритете – доступность техобслуживания и запчастей. Еще 26% участников опроса рассказали, что подпирают модель с учетом того, что они путешествуют. В последнее время в РФ очень востребован автотуризм, а количество россияне, отправляющихся в поездку по стране, растет.

В частности, 14% опрошенных мечтают путешествовать с комфортом на доме на колесах – специальном трейлере. Более трети россиян поддерживают тренд на сокращение количества автомобилей. В том, что семье достаточно одного автомобиля убеждены 29% опрошенных, а 12% респондентов вообще готовы отказаться от него.

Актуальными трендами в России участники опроса назвали рост количества китайских брендов (21%), увеличение доли российского автопрома (16%). Покупать машины онлайн с доставкой предпочитают 15% участников опроса. На перспективы развитии электромобилей в нашей стране указали 14% опрошенных, это подтверждает и официальная статистика: сегмент за прошлый год вырос в 4,7 раза.

Что касается процесса покупки машины, почти 23% опрошенных обращаются к независимым профессионалам, 22% – тщательно анализируют информацию об автодилере, 17% используют тест-драйв. О преимуществе оформления документов онлайн рассказали 16%, 12% опрошенных обратили внимание на сервис в автосалоне.

Самыми популярными у россиян моделями остаются внедорожники, их выбирают порядка 29%, также востребованы машины представительского класса (19%), спортивные и семейные авто (17%), компактные (16%).

Отвечая на вопрос об автомобиле-мечты, 40% респондентов ответили, что хотели бы купить внедорожник. А каждый четвертый выбрал бы машину, которая не требует заправки. Автовладельцы предпочли бы автомобили немецкого производства с комфортным салоном (20%), за Tesla или спортивный автомобиль проголосовали 17%, а за электрокар –10%.

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Источник: rg.ru