Определилась ведущая пятерка китайских кроссоверов на российском рынке
По итогам мая в нашей стране было продано 127 178 новых легковых автомобилей, что на 76,2% больше, чем в том же месяце 2023 года, такие данные приводит «Автостат».
Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на нашем рынке, и большинство их моделей – кроссоверы. Мы выяснили, какие из них россияне покупали активнее всего.
Самым востребованным автомобилем в сегменте SUV среди «китайцев» в прошлом месяце оказался Haval Jolion – было продано 6354 таких автомобиля (рост на 64,4%).
На втором месте Chery Tiggo 7 Pro Max – эта модель разошлась тиражом 5084 экземпляра (+63,3%).
Chery Tiggo 4 Pro занял третью строчку с результатом 4256 авто (+122%).
На четвертой ступеньке рейтинга расположился «белорусский китаец» Belgee X50 с результатом 3598 шт.
И замкнул пятерку лидеров кроссовер Changan CS55 Plus – 3535 штук, это больше, чем в мае прошлого года в 7 раз.
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Источник: «Автостат»