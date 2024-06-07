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Определилась ведущая пятерка китайских кроссоверов на российском рынке

Лидеры продаж среди китайских SUV в мае — Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro Max

По итогам мая в нашей стране было продано 127 178 новых легковых автомобилей, что на 76,2% больше, чем в том же месяце 2023 года, такие данные приводит «Автостат».

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на нашем рынке, и большинство их моделей – кроссоверы. Мы выяснили, какие из них россияне покупали активнее всего.

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Самым востребованным автомобилем в сегменте SUV среди «китайцев» в прошлом месяце оказался Haval Jolion – было продано 6354 таких автомобиля (рост на 64,4%).

На втором месте Chery Tiggo 7 Pro Max – эта модель разошлась тиражом 5084 экземпляра (+63,3%).

Популярный китайский кроссовер получил модернизированную силовую установку

Chery Tiggo 4 Pro занял третью строчку с результатом 4256 авто (+122%).

На четвертой ступеньке рейтинга расположился «белорусский китаец» Belgee X50 с результатом 3598 шт.

И замкнул пятерку лидеров кроссовер Changan CS55 Plus – 3535 штук, это больше, чем в мае прошлого года в 7 раз.

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Источник: «Автостат»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
07.06.2024
Фото:Depositphotos
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