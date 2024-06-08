#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Geely Galaxy E5
8 июня
Автомобильный звук не будет прежним: искусственный интеллект вмешался в индустрию
Meizu выпустила систему умной кабины и...
«Бешеная» Приора идет по встречке – погоня на Кубани (видео)
8 июня
«Бешеная» Приора идет по встречке – погоня на Кубани (видео)
Кубанская полиция задержала нетрезвого лихача с...
Не нужно следить за дорогой: Ford представил революционный автопилот
8 июня
Не нужно следить за дорогой: Ford представил революционный автопилот
Ford Motor Company требуется два года, чтобы...

Этой категории водителей снизят транспортный налог

В Госдуме предложили снизить транспортный налог льготным категориям водителей

Дискуссия о справедливости транспортного налога в России разгорается с новой силой.

Депутаты от фракции ЛДПР предложили законопроект, который направлен на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан вне зависимости от мощности двигателя автомобиля. Это предложение вызвало бурную реакцию в обществе, подняв важные вопросы о налоговой политике и условиях жизни льготников.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Хотите большой седан по цене Гранты? – есть 4 варианта

Законопроект ЛДПР предусматривает изменения в Налоговый кодекс РФ. Законопроект включает в себя предоставление льготным категориям граждан возможности получать налоговую скидку независимо от мощности двигателя их автомобиля. Авторы законопроекта убеждены, что сейчас система дискриминационна: многие льготники не могут приобрести вместительные автомобили из-за высокого транспортного налога.

В качестве примера депутаты приводят многодетные семьи, которым необходимы просторные машины. Но приобретение такого авто автоматически лишает их льготы по транспортному налогу, так как мощность двигателя обычно выше. Справедливости ради, следует отметить, что в ряде регионов есть полное освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:ТАСС/ Владимир Астапкович
08.06.2024
Фото:ТАСС/ Владимир Астапкович
Поделиться:
Оцените материал:
0