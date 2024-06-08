Этой категории водителей снизят транспортный налог

В Госдуме предложили снизить транспортный налог льготным категориям водителей

Дискуссия о справедливости транспортного налога в России разгорается с новой силой.

Депутаты от фракции ЛДПР предложили законопроект, который направлен на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан вне зависимости от мощности двигателя автомобиля. Это предложение вызвало бурную реакцию в обществе, подняв важные вопросы о налоговой политике и условиях жизни льготников.

Законопроект ЛДПР предусматривает изменения в Налоговый кодекс РФ. Законопроект включает в себя предоставление льготным категориям граждан возможности получать налоговую скидку независимо от мощности двигателя их автомобиля. Авторы законопроекта убеждены, что сейчас система дискриминационна: многие льготники не могут приобрести вместительные автомобили из-за высокого транспортного налога.

В качестве примера депутаты приводят многодетные семьи, которым необходимы просторные машины. Но приобретение такого авто автоматически лишает их льготы по транспортному налогу, так как мощность двигателя обычно выше. Справедливости ради, следует отметить, что в ряде регионов есть полное освобождение от транспортного налога на одно транспортное средство.

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Источник: РИА Новости