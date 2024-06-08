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Можно ли найти новых «японцев» и «корейцев» за 2 млн рублей у российских дилеров? Легко

Autonews составил список автомобилей до 2 млн рублей у российских дилеров

В погоне за доступным транспортом многие россияне обращают внимание на бюджетные варианты. Но как быть, если хочется получить надежный комфортный автомобиль от проверенных брендов с гарантией?

Портал Autonews провел исследование и выяснил, что на российском рынке действительно есть предложения от японских и корейских производителей, укладывающиеся в бюджет до 2 млн рублей. В список попали модели от Toyota, Kia, Honda и Suzuki.

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Хотите большой седан по цене Гранты? – есть 4 варианта

Самым доступным вариантом оказался Kia Pegas. За 1,55 млн рублей в Москве вы получите седан с 1,4-литровым мотором (95 л. с.), 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, кондиционером и простой аудиосистемой. В комплектацию входит дилерская гарантия на два года, действующая при условии обслуживания в фирменных автоцентрах.

Kia Pegas
Kia Pegas

Toyota Vios обойдется дороже – 1,9 млн рублей в Москве. В комплектации предлагается 1,5-литровый двигатель мощностью 109 л. с., 4-ступенчатая АКП, одна подушка безопасности, ABS и кондиционер. Однако дилеры подчеркивают, что цена на Toyota Vios в ближайшее время может вырасти, поэтому рекомендуют не медлить с покупкой.

Toyota Vios
Toyota Vios

В Санкт-Петербурге за 2,05 млн рублей можно приобрести Honda Crider. Седан отличается просторным салоном и более мощным 122-сильным мотором. В комплектацию включены кожаный салон, кондиционер и камера заднего вида. Гарантия от дилера – два года.

Honda Crider
Honda Crider

Еще один вариант, доступный в Санкт-Петербурге – Suzuki Swift за 1,8 млн рублей. В его комплектацию входят: медиасистема с большим экраном, климат-контроль, бесключевой доступ, система кругового обзора и 1,2-литровый двигатель мощностью 91 л. с.

Suzuki Swift
Suzuki Swift

Источник: Autonews

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia | Toyota | Honda | Suzuki | Depositphotos
08.06.2024
Фото:Kia | Toyota | Honda | Suzuki | Depositphotos
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