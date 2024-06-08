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Эксперты назвали простое условие, при котором в России подешевеют автомобили

Сохранение ключевой ставки ЦБ и полные склады способствуют снижению цен на авто

Вопрос о снижении цен на автомобили в России остается открытым, несмотря на недавнее решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 16%.

Мнения экспертов разделились, и каждый из них видит ситуацию в своем свете.

Максим Минеев, автоэксперт, считает, что сохранение ставки – это хороший знак для тех, кто планировал брать автомобиль в кредит. По его мнению, это может стимулировать спрос, а достаточный уровень складских запасов у дилеров может привести к снижению цен.

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«Летом на рынке всегда наблюдается «низкий» сезон. Думаю, что не только на автомобильном. То, что ставка осталась на прежнем уровне, — это хороший знак для тех, кто собирался в ближайшее время брать автокредит, но переживал из-за новостей о возможном ее повышении. Эта аудитория сейчас пойдет покупать автомобили», – отмечает эксперт.

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Артем Кононов, генеральный директор ГК «Автопрестиж», придерживается противоположной точки зрения. Он считает, что ключевая ставка напрямую влияет на стоимость автомобилей в связи с тем, что большая часть машин у дилеров покупается в кредит.

«Летом традиционно дилеры снижают цены на автомобили, а сейчас из-за того, что кредиты не подорожают, возможны еще более резкие снижения. Всем надо продавать и дилеры, я уверен, воспользуются таким поводом», – говорит Кононов.

Однако, не стоит забывать и о сезонном факторе. Как правило, летом цены на автомобили снижаются, что связано с традиционным снижением спроса. В этом году данный фактор может стать дополнительным стимулом к снижению цен, несмотря на противоположную позицию некоторых экспертов.

Многие факторы влияют на формирование цен, и сейчас сложно сказать, какая ситуация будет преобладать. Следует ожидать активной конкуренции среди дилеров, которые будут пытаться привлечь покупателей разными способами, включая скидки и акции.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
08.06.2024
Фото:Depositphotos
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