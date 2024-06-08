Как продлить жизнь двигателю? Вот несколько советов экспертов

Fit Service: основой долгой жизни мотора является своевременная замена масла

Многие водители задаются вопросом: как продлить срок службы двигателя и избежать дорогостоящих ремонтов? Ответ прост: регулярное техническое обслуживание и грамотная эксплуатация.

Замена масла – залог долгой жизни двигателя. Масло смазывает трущиеся поверхности, отводит тепло, защищает от коррозии. Несвоевременная замена масла приводит к повышенному износу деталей, перегреву двигателя, образованию нагара и отложений.

У разных производителей разные рекомендации по интервалу замене масла. Обычно это 10-15 тысяч километров пробега. В условиях сурового климата или частых поездок по бездорожью менять масло рекомендуется чаще.

На автомобилях с турбированными моторами также рекомендуется сократить интервал между заменами масла, так как турбокомпрессор очень требователен к качеству и чистоте масла.

Не стоит экономить на масле, используйте только рекомендованное производителем вашего автомобиля. Низкокачественное масло не справляется с поставленными задачами, быстро теряет свои свойства и приводит к преждевременному износу двигателя.

Не стоит забывать и о топливной системе. Правильное смесеобразование (соотношение воздуха и топлива) – залог стабильной работы двигателя. Забитый фильтр не пропускает достаточное количество топлива, что приводит к проблемам с запуском, провалам в работе двигателя, снижению мощности. Некорректное соотношение воздуха и топлива приводит к перерасходу топлива, повышенному износу двигателя, а в некоторых случаях даже к его поломке.

Эксперты советуют регулярно производить замену топливного фильтра: частота замены зависит от качества топлива и условий эксплуатации, но рекомендуется проводить ее каждые 15-20 тысяч километров пробега.

Загрязненные форсунки могут привести к нестабильной работе двигателя, увеличению расхода топлива и выбросу вредных веществ.

Регулярное техническое обслуживание – это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля. Своевременное выявление и устранение неполадок позволит избежать дорогих ремонтов и обеспечит безопасную и комфортную езду.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Известия