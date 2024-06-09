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Новая Volga не будет уступать по качеству сборки известным европейским автомобилям

Власти РФ заявили, что Volga будет соответствовать по качеству Volkswagen и Skoda

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил, что новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки автомобилям Volkswagen и Skoda.

Такое заявление вызвало широкий интерес, ведь легендарный советский автомобиль Volga, известный своей надежностью и элегантностью, долгое время отсутствовал на рынке.


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«Важно, что все оборудование для производства, которое позволяет на самом высоком уровне обеспечивать различные технологические процессы, сохранилось в Нижнем Новгороде и как раз будет использоваться для реализации этого проекта. Это означает для людей, для жителей, для потенциальных потребителей продукции, что автомобили, которые будут производиться, они будут производиться на том же уровне качества, что и Volkswagen и Skoda», - подчеркнул губернатор Никитин.

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Ожидается, что новая Volga станет доступна в трех вариантах. Volga C40 седан класса D с элегантным дизайном и современным оснащением. Volga K30 компактный кроссовер, идеально подходящий для городской эксплуатации. Volga K40 среднеразмерный кроссовер с просторным салоном и современными технологиями.

Примечательно, что все три модели получили оригинальное оформление передней части с фирменным логотипом, однако в их основе угадываются модели китайского автоконцерна Changan.

Пока неизвестна точная дата начала производства и цены на автомобили, но эксперты предполагают, что Volga будет ориентирована на средний ценовой сегмент.

Источник: Газета.Ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 2
09.06.2024
Фото:ГАЗ
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