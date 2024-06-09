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Volkswagen анонсировал «заряженную» версию легендарного Golf

Компания Volkswagen анонсировала новый полноприводный «горячий» хэтчбек Golf R

Volkswagen готовит к выпуску новый, заряженный хэтчбек Golf R, который станет вершиной обновленной линейки Golf восьмого поколения. Премьера модели состоится уже 26 июня, а пока мы можем насладиться лишь единственным тизером и слухами.

Как известно, Golf R всегда был эталоном «горячих» хэтчбеков. Спортивный характер, агрессивный дизайн и мощный двигатель – вот ключевые черты, которые делают Golf R желанным для многих автолюбителей.

Тизер Volkswagen Golf R
Тизер Volkswagen Golf R
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Обновленная версия обещает быть еще более впечатляющей. Ожидается, что автомобиль получит ряд обновлений.

Новый Golf R будет обладать узнаваемыми чертами обновленного поколения Golf, включая фирменные фары, объединенные светящейся полосой, и подсвеченный логотип на решетке радиатора. Для улучшения аэродинамических характеристик, Golf R получит более агрессивные бамперы, спойлер и другие элементы, которые придадут автомобилю еще более спортивный вид.

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В салоне ожидается использование высококачественных материалов, спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а также спортивный руль. Golf R получит более мощный двигатель, возможно, с увеличенной отдачей по сравнению с предыдущей версией. Точная информация о силовой установке пока не раскрыта, но можно предположить, что мощность составит более 300 л. с. Как и прежде, Golf R будет оснащен системой полного привода 4Motion, которая обеспечивает максимальную управляемость и динамику.

Важной особенностью новой версии станет отказ от механической коробки передач. Все Golf R будут поставляться с автоматической трансмиссией.

Ожидается, что Volkswagen раскроет все подробности о новом Golf R в ходе официальной премьеры 26 июня.

Источник: Car And Driver

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 1
09.06.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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