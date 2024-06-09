Создать себе автомобиль по своему вкусу? Этот бренд дает такую возможность

Ineos запустил фирменную программу персонализации Arcane Works

В октябре 2022 года мир внедорожников обрёл нового игрока – компанию Ineos Automotive, представившую наследника легендарного Land Rover Defender – модель Grenadier. Но амбиции Ineos не ограничиваются серийным производством. Для тех, кто жаждет эксклюзивности и индивидуальности, компания запустила программу персонализации Arcane Works.

Arcane Works – это не просто тюнинг, а возможность создать по-настоящему уникальный внедорожник, отражающий вашу индивидуальность. Специалисты Ineos готовы досконально изучить ваши желания и воплотить их в жизнь, используя самые передовые технологии и материалы. Покупатели получат эксклюзивную отделку особыми материалами и возможность окраски в уникальные оттенки.

Arcane Works

Уже в июле 2024 года на Фестивале скорости в Гудвуде будет представлен первый Grenadier, созданный по программе Arcane Works.

В настоящее время программа Arcane Works доступна только для Grenadier. Однако, Ineos не исключает возможности её расширения на другие модели, такие как рамный пикап Quartermaster и электрический внедорожник Fusilier.

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Источник: Ineos