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Этот кроссовер снова бьет рекорды в РФ — его продажи выросли на 64,4%

Автостат: продажи Haval в России выросли в мае почти на 90%

Продажи китайского автомобиля Haval на авторынке России по итогам пяти месяцев 2024 года выросли в 2,2 раза и составили 66 240 экземпляров. Таким образом, бренд сохранил свое лидерство среди других иномарок в нашей стране, а рыночная доля марки составила 11,1%, напомним, в прошлом году этот показатель был равен 9,5%. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

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Бестселлером рынка по итогам мая стал компактный кроссовер Jolion, всего его было продано в этом месяце 6354 экземпляров (рост составил 64,4%). На втором месте по продажам – среднеразмерный кроссовер Haval M6, его купили 2688 раз. Топ-3 замыкает среднеразмерный кроссовер Haval Dargo – 1985 проданных экземпляров (+2,1).

Haval Jolion
Haval Jolion

Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

Ранее стало известно, что новый кроссовер Haval H3 с мая доступен в дилерских центрах Haval Pro – это новая дилерская сеть высокотехнологичных кроссоверов и внедорожников Haval c повышенной проходимостью. Прогнозируется, что скоро на российский рынок выйдет рамный внедорожник Haval Н9 нового поколения – его дебют состоялся на Пекинском международном автосалоне.

Haval Jolion
Haval Jolion
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Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 2
10.06.2024
Фото:Haval
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