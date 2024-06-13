«Газпромнефть-СМ» расширит поставки масел в Краснодарский край

«Газпром нефть» и администрация Краснодарского края заключили соглашение о сотрудничестве по поставкам в регион российских масел для промышленного оборудования и автомобильной техники.

Оператором соглашения выступит «Газпромнефть – смазочные материалы». Партнерство предусматривает обеспечение автомобильными и индустриальными маслами предприятий основных секторов экономики края: агропромышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли, транспортной сферы и машиностроения. В частности, будут расширены поставки сельхозпроизводителям Краснодарского края: для повышения надежности агропромышленной техники в научно-исследовательском центре смазочных материалов «Газпром нефти» разработаны эффективные рецептуры моторных и трансмиссионных масел. Такая продукция защищает детали двигателей, трансмиссий и других механизмов сельхозтехники при интенсивных нагрузках во время проведения посевных и уборочных работ.

Также в рамках соглашения эксперты компании представят уникальные решения для применения на объектах горно-туристического кластера Краснодарского края. «Газпром нефть» первой в России начала промышленный выпуск смазочных материалов для обслуживания вантовых мостов, защищающих подвесные механизмы от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти»:

«Многолетнее партнерство "Газпром нефти" и Краснодарского края является примером успешного и эффективного взаимодействия по развитию инфраструктуры и промышленного потенциала региона. На территории края представлена широкая сеть АЗС компании, с применением битумов "Газпром нефти" строятся дороги, наше экологичное топливо применяется в пассажирском морском судоходстве. Благодаря новому соглашению предприятия Краснодарского края будут обеспечены эффективными отечественными маслами, получат экспертную и техническую поддержку с применением современных цифровых технологий».