В Правительстве Москвы разрешили в День России парковаться бесплатно
Мэр Собянин: в День России в Москве все парковки будут бесплатными
Все парковки в Москве во время празднования Дня России будут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«12 июня, в День России, парковаться в Москве можно будет бесплатно. Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме», – говорится в сообщении столичного градоначальника.
Напомним, 12 июня по всей стране будет праздноваться День России, этот день объявлен выходным.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал Сергея Собянина
Фото:АГН Москва
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10.06.2024
Фото:АГН Москва
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