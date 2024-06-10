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В Правительстве Москвы разрешили в День России парковаться бесплатно

Мэр Собянин: в День России в Москве все парковки будут бесплатными

Все парковки в Москве во время празднования Дня России будут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«12 июня, в День России, парковаться в Москве можно будет бесплатно. Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме», – говорится в сообщении столичного градоначальника.

Напомним, 12 июня по всей стране будет праздноваться День России, этот день объявлен выходным.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
10.06.2024
Фото:АГН Москва
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