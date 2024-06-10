В России продают роскошный катафалк: цена удивит

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В Москве выставили на продажу катафалк Tesla Model 3 за 16,6 млн рублей

В Москве продают катафалк, созданный на основе автомобиля Tesla Model 3.

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Электрокар выпущен в 2022 году, пробег насчитывает 135 км. Стоимость авто составляет 16,6 млн рублей. За основу взята заднеприводная Tesla в версии Standard Range Plus. После доработки дальность хода машины достигает 375 км.

Tesla Model 3
Tesla Model 3

Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

Дизайн машины повторят стандартную версию Tesla Model S. Но колесная база удлинена, линия крыши стала выше, также отличается остекление. У автомобиля имеются небольшие боковые двери с местами для хранения вещей.

Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3
Tesla Model 3

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Авито Авто

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
10.06.2024
Фото:Авито
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Отзывы о Tesla Model 3 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Tesla Model 3  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Автопилот суперский, управляется отлично

Недостатки:

У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.

Комментарий:

Себе всё равно возьму, но в лизинг.

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