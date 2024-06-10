В России продают роскошный катафалк: цена удивит

В Москве выставили на продажу катафалк Tesla Model 3 за 16,6 млн рублей

В Москве продают катафалк, созданный на основе автомобиля Tesla Model 3.

Электрокар выпущен в 2022 году, пробег насчитывает 135 км. Стоимость авто составляет 16,6 млн рублей. За основу взята заднеприводная Tesla в версии Standard Range Plus. После доработки дальность хода машины достигает 375 км.

Tesla Model 3

Дизайн машины повторят стандартную версию Tesla Model S. Но колесная база удлинена, линия крыши стала выше, также отличается остекление. У автомобиля имеются небольшие боковые двери с местами для хранения вещей.

Tesla Model 3 Tesla Model 3

Tesla Model 3

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Источник: Авито Авто