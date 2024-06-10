В России продают роскошный катафалк: цена удивит
В Москве продают катафалк, созданный на основе автомобиля Tesla Model 3.
Электрокар выпущен в 2022 году, пробег насчитывает 135 км. Стоимость авто составляет 16,6 млн рублей. За основу взята заднеприводная Tesla в версии Standard Range Plus. После доработки дальность хода машины достигает 375 км.
Дизайн машины повторят стандартную версию Tesla Model S. Но колесная база удлинена, линия крыши стала выше, также отличается остекление. У автомобиля имеются небольшие боковые двери с местами для хранения вещей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Авито Авто
Отзывы о Tesla Model 3 (1)
Автопилот суперский, управляется отлично
У многих владельцев в Финляндии и Канаде начались проблемы с покрытием, краска просто отваливается. Либо какая то партия либо недостатки производства.
Себе всё равно возьму, но в лизинг.