«Опора России»: в сфере обслуживания авто возник острый дефицит кадров

Специалисты автоотрасли обсудили причины и решения кадрового дефицита

В июне состоялось совместное заседание рабочей группы при Комитете Государственной Думы по молодежной политике и Комитета «Опоры России» по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса. На встрече рассматривали проблема острого дефицита кадров в сфере производства и технического обслуживания автомобильного транспорта.

Сергей Тимофеев, член Правления «Опоры России», отметил, что сегодня нехватка кадров в автотранспортной отрасли ощущается особенно остро. В автобизнесе занято большое количество людей, однако государство часто не имеет полного представления о численности работников в этой сфере.

В России зарегистрировано около 64 млн транспортных средств, из которых порядка 56 млн находятся в эксплуатации, и все они требуют регулярного обслуживания и ремонта. Для этого необходимы квалифицированные специалисты, что поднимает вопросы образования и подготовки кадров.

Старение автомобильного парка увеличивает трудозатраты на их ремонт, в то время как современные машины, насыщенные электроникой, сложны в обслуживании. Квалифицированных специалистов не хватает, а те, что есть, требуют высокой оплаты труда.

Сергей Тимофеев, председатель Комитета «Опоры России» по развитию предпринимательства в сфере автобизнеса:

- В нынешних реалиях перед государством стоит задача адаптации системы образования под существующие запросы и требования работодателей. Автомобильная сфера относится к одной из наиболее высокотехнологичных отраслей. А от того, как будет произведено автотранспортное средство, как оно будет обслуживаться и ремонтироваться в период эксплуатации зависит жизнь и здоровье наших граждан.

Серьезная роль в этом вопросе отведена системе среднего профессионального образования. Ежегодная потребность в квалифицированных рабочих сотрудниках только для автосервисного рынка составляет 100 тысяч человек. В настоящее время для интеграции колледжей и организаций из реального сектора экономики реализуется федеральный проект «Профессионалитет». При всех его положительных сторонах удовлетворить весь спрос рынка труда в рамках только одного проекта невозможно.

В такой ситуации бизнес готов подставить плечо и, где это необходимо, взять на себя функции образовательного соисполнителя в части теоретической подготовки по специальным предметам и практической подготовки на базе собственного предприятия. Но для этого нужно создать соответствующие условия и стимулы для предпринимателей.

Рынок автосервиса сейчас является рынком работника, а не предпринимателя, что вынуждает небольшие компании закрываться из-за невозможности платить конкурентные зарплаты.

Причины

Причин нехватки специалистов называлось несколько. Это и в целом демографическая яма, которая привела к дефициту молодежи 20-30 лет, и миграция молодых людей в страны ближнего зарубежья и отток молодых людей в IT-сферу, маркетплейсы и государственные предприятия (ВПК).

Подсчитано, что из 125 000 студентов, которые ежегодно получают профильное образование сфере обслуживания и ремонта машин, только 50 000 остаются в профессии.

А все дело в том, что сейчас рабочие профессии популярностью не пользуются, они непрестижны и в этом, в частности, виноваты власти, не стимулирующие популяризацию таких специальностей. Где те фильмы, те уроки о главном, где молодым людям рассказывают о необходимости и важности узкоотраслевых специалистов?

Средняя оплата труда в автопроме сегодня составляет 89 тыс. рублей, что значительно ниже доходов курьеров, которые могут зарабатывать до 190 тыс. рублей в месяц. Автоотрасль вынуждена конкурировать за кадры и с другими секторами экономики, такими как металлургия, станкостроение, химическая промышленность и т.д. При выборе близких направлений молодежь отдает предпочтение тем, где оплата выше.

Проблемы обучения

Есть проблемы и с качеством образования: большинство профессиональных колледжей выполняют роль социальной адаптации учащихся, а не готовят квалифицированные кадры. В отрасли не хватает квалифицированных преподавателей, многие сами нуждаются в переподготовке, чтобы лучше понимать, чему и как они должны учить студентов.

Не до конца решены проблемы целевого обучения: необходимо стимулировать целевые программы и создавать условия, чтобы студенты не уходили в другие отрасли после окончания учебы. Важно привлекать студентов к практике на производстве, как это было в советское время.

Обучение на практике чрезвычайно важно: советская система заводских учебных заведений (ВТУЗ) была эффективной, и ее стоит вернуть. Нужно развивать нормальный специалитет и систему завод ВТУЗ.

Роботизация и автоматизация

Несмотря на то, что государство стимулирует рождаемость, нехватка людей в отрасли сохраняется. Поэтому необходимо максимально автоматизировать и роботизировать процессы, сократив участие человека. Национальной идеей должно стать сокращение трудоемкости, и здесь важна роль Минпромторга.

Роль малого и среднего бизнеса

Несмотря на перспективы роботизации процессов, «живые руки» всегда будут нужны в отрасли.Важно поддерживать участников малого и среднего бизнеса, которые серьезно занимаются подготовкой кадров. Бизнес нуждается в поддержке, включая налоговые вычеты и выделение бюджета на наставничество.

Наставничество играет ключевую роль в подготовке новых специалистов, и бизнесу необходимо предоставить возможности для финансирования этих программ. Кадры необходимо воспитывать, а это требует денежных вливаний.

Подводя итоги

В ходе обсуждения стало ясно, что решение проблемы дефицита кадров в сфере автопроизводства и обслуживания требует комплексного подхода. Необходимо улучшить систему образования, привлекать молодежь к рабочим профессиям, автоматизировать процессы и поддерживать малый и средний бизнес. Только совместными усилиями можно решить эту проблему и обеспечить автомобильную отрасль квалифицированными специалистами.