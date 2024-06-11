Названа причина, почему на Geely, Chery и Haval с пробегом снизились цены

В России цены на китайские автомобили упали на 5-9% на фоне перенасыщения рынка

Специалисты банка «Открытие» и компании «Автохаб» выяснили, что на российском рынке подержанных китайских автомобилей в мае 2024 года цены на наиболее популярные модели упали на 5-9%. Это коснулось пяти моделей марок Geely, Chery и Haval.

Больше всего в процентном соотношении и в абсолютных цифрах подешевел внедорожник Geely Monjaro.

Вероятно, обилие новых китайских автомобилей с существенными скидками от импортеров влияет на цены на вторичном рынке, говорится в исследовании.

В то же время эксперты отмечают, что в мае не было столь резких колебаний цен на подержанные автомобили, как в апреле. Рынок в целом стабилизировался, при этом 13 из 20 самых востребованных моделей подешевели, в среднем, на 2-5%.

Среди других популярных марок отечественный внедорожник Lada Niva в мае подешевел на 4% по сравнению с апрелем. По словам специалистов, существуют сезонные колебания спроса, когда после зимы и весенней распутицы дороги становятся менее скользкими, и это влияет на популярность этой модели.

В то же время Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta продолжили дешеветь на 2-3% из-за постепенного насыщения рынка аналогичными моделями, собранными на том же заводе, но под другими брендами.

Первые дни июня показали, что активность покупателей несколько возросла по сравнению с маем. Новости о скором повышении утилизационного сбора заставляют покупателей торопиться, что может нарушить хрупкую стабилизацию цен. Эксперты отмечают, что вопрос остается открытым: произойдет ли это летом или ближе к традиционному осеннему всплеску продаж.