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Названа причина, почему на Geely, Chery и Haval с пробегом снизились цены

В России цены на китайские автомобили упали на 5-9% на фоне перенасыщения рынка

Специалисты банка «Открытие» и компании «Автохаб» выяснили, что на российском рынке подержанных китайских автомобилей в мае 2024 года цены на наиболее популярные модели упали на 5-9%. Это коснулось пяти моделей марок Geely, Chery и Haval.

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Больше всего в процентном соотношении и в абсолютных цифрах подешевел внедорожник Geely Monjaro.

Вероятно, обилие новых китайских автомобилей с существенными скидками от импортеров влияет на цены на вторичном рынке, говорится в исследовании.

В то же время эксперты отмечают, что в мае не было столь резких колебаний цен на подержанные автомобили, как в апреле. Рынок в целом стабилизировался, при этом 13 из 20 самых востребованных моделей подешевели, в среднем, на 2-5%.

Среди других популярных марок отечественный внедорожник Lada Niva в мае подешевел на 4% по сравнению с апрелем. По словам специалистов, существуют сезонные колебания спроса, когда после зимы и весенней распутицы дороги становятся менее скользкими, и это влияет на популярность этой модели.

В то же время Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta продолжили дешеветь на 2-3% из-за постепенного насыщения рынка аналогичными моделями, собранными на том же заводе, но под другими брендами.

Цены на Лады не будут долго стоять на одном месте

Первые дни июня показали, что активность покупателей несколько возросла по сравнению с маем. Новости о скором повышении утилизационного сбора заставляют покупателей торопиться, что может нарушить хрупкую стабилизацию цен. Эксперты отмечают, что вопрос остается открытым: произойдет ли это летом или ближе к традиционному осеннему всплеску продаж.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
11.06.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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